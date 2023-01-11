酷航班機乘客行動電源閃燃 民航局提醒這類物品勿託運

酷航一架桃園機場飛往新加坡TR993班機昨天晚間7點40分起飛前，於機艙內發生行動電源閃燃。民航局表示，由於行動電源內含鋰電池因產品瑕疪、不當使用或曾遭撞擊，皆可能起火或冒煙並產生高熱，提醒旅客鋰電池相關產品切勿託運，容量小於100瓦特小時，可攜帶上飛機。

民航局指出，酷航TR993班機昨天於桃園機場跑道等待起飛時，發生機艙起火意外，幸好桃園機場公司與酷航處置得宜，未影響其他航班之起降作業及機場正常營運，由於事件肇因行動電源起火，呼籲旅客行動電源應攜帶上機，切勿託運，隨著春節連假將屆，入出境旅客將逐漸增多，也提醒旅客做好行動電源安全維護。

民航局表示，事件發生原因初步判斷為旅客攜帶上機行動電源起火所致，根據國際民航組織及國際空運協會對於組員及旅客可攜帶或託運上機危險物品規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機(大於100瓦特小時且小於160瓦特小時須經航空公司同意，數量限制為2個)。

民航局說明，一般市售之3C產品(如筆記型電腦、平板、相機、手機等)，其鋰電池多小於100瓦特小時，行動電源若容量小於100瓦特小時，多可攜帶上機，但不允許託運，由於行動電源內含鋰電池因產品瑕疪、不當使用或曾遭撞擊，皆可能起火或冒煙並產生高熱，託運行李置於無人可及之處，機上組員無法第一時間應變。

民航局也說，鋰電池使用有其潛在風險，為防範使用鋰電池發生火災，攜帶行動電源上機時，勿過度放電、完成充電時移除充電電源、嚴禁敲打、摔碰及撞擊、攜帶時避免金屬物品接觸電池兩極造成短路、發生異常或外觀膨脹、破損或其他變化時，應加以更換。

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