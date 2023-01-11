中南部位於下風處 全台19空品測站亮「橘燈」
今天東北季風減弱，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，但中南部地區位於下風處，汙染物易累積，目前共19測站達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，環保署提醒竹山地區及中南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
依照環保署監測資料及氣象局今下午4時氣象資料顯示，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；中部空品區及馬祖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
12日環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於若風處，擴散條件差，汙染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜花空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；竹苗以北局部地區短時間達「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
周五（13日）環境風場為東南風，西半部地區位於弱風處，擴散條件較差，汙物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，竹苗以北局部地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
周六（14日）環境風場為東南風，西半部地區位於弱風處，擴散條件較差，汙染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言