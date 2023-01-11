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中南部位於下風處 全台19空品測站亮「橘燈」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東北季風減弱，中南部地區位於下風處，汙染物易累積，19測站達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
東北季風減弱，中南部地區位於下風處，汙染物易累積，19測站達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

今天東北季風減弱，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，但中南部地區位於下風處，汙染物易累積，目前共19測站達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，環保署提醒竹山地區及中南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依照環保署監測資料及氣象局今下午4時氣象資料顯示，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；中部空品區及馬祖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

12日環境風場為偏東風至東南風，西半部地區位於若風處，擴散條件差，汙染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜花空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；竹苗以北局部地區短時間達「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周五（13日）環境風場為東南風，西半部地區位於弱風處，擴散條件較差，汙物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級，竹苗以北局部地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周六（14日）環境風場為東南風，西半部地區位於弱風處，擴散條件較差，汙染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

東北季風減弱，中南部地區位於下風處，汙染物易累積，19測站達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。圖／截自環保署空品監測網
東北季風減弱，中南部地區位於下風處，汙染物易累積，19測站達到對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級。圖／截自環保署空品監測網

馬祖 宜蘭 金門

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