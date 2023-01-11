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對流雲系發展旺盛 花蓮縣晚間發布大雨特報

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局晚間針對花蓮縣發布大雨特報。圖／氣象局提供
中央氣象局晚間針對花蓮縣發布大雨特報。圖／氣象局提供

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，東部地區有局部大雨發生的機率，晚間6點15分針對花蓮縣發布大雨特報，並提醒留意瞬間強陣風。

氣象局 大雨特報 花蓮

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