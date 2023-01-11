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亞洲門戶交流賽石垣島登場 與林襄同搭桃猿彩繪機前往

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
樂天桃猿球隊將至石垣島進行交流賽，台灣虎航特別安排「台灣虎航x樂天桃猿」聯名彩繪機乘載球員及女孩們出發，球迷有機會與樂天女孩林襄同機飛往石垣島。圖／台灣虎航提供
樂天桃猿球隊將至石垣島進行交流賽，台灣虎航特別安排「台灣虎航x樂天桃猿」聯名彩繪機乘載球員及女孩們出發，球迷有機會與樂天女孩林襄同機飛往石垣島。圖／台灣虎航提供

疫情期間最High的「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行空中應援之旅，於2021年4月啟航，當時球迷們結合出遊的興奮情緒及球場的熱血氣圍，甫開賣就吸引了大批樂天球迷及想搭頭香的民眾踴躍報名，隨著疫情解封，眾多球迷引頸期盼的「亞洲門戶交流賽」也將於2月11日、12日於石垣島再次登場，球迷朋友有機會與樂天女孩林襄搭乘台虎班機前往石垣島。

台灣虎航表示，即將再次攜手樂天桃猿球隊至石垣島進行交流賽，並且特別安排「台灣虎航x樂天桃猿」的聯名彩繪機乘載球員及女孩們，期待能讓疫後的首次交流賽再次引領話題，準備與10號隊友一起為樂天桃猿加油打氣。球隊預計由隊長林泓育領軍，陳鴻文、廖健富等投打好手皆將列為石垣島遠征行列，有機會對決千葉羅德王牌投手佐佐木朗希，詳細的投打出征陣容將於日後公布，請球迷朋友拭目以待！樂天女孩則由林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵及熊霓同行。

樂天桃猿指出，感謝石垣市政府主辦「亞洲門戶交流賽」，這是近年最主流的台日棒球交流賽，千葉羅德海洋隊在石垣島迎戰樂天桃猿，自2016年起首戰後，至今已邁入第六屆，前兩年雖受疫情影響取消，但今年在石垣市政府努力下，將重現睽違兩年的台日職棒強者對決。

台灣虎航指出，前年三月與樂天桃猿合作推出的彩繪機，不僅是台灣虎航推出的首架彩繪機，亦創下國籍航空與中華職棒球隊合作的首例，即便邊境仍未解封，當時推出的「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行仍受到廣大球迷及民眾熱烈迴響；而今年隨著跨境旅遊限制解除、國人赴日旅遊熱潮湧現，本次與樂天桃猿的合作，也邀請所有的10號隊友一齊飛往石垣島親臨「亞洲門戶交流賽」賽事現場，用一趟飛行一次滿足觀賽與旅遊的雙重體驗。

本次的行程除將可和球員及女孩們一起搭乘同班機外，抵達石垣島後，還可入住當地高CP值酒店，另含2場「亞洲門戶交流賽」內野熱區門票，賽後還可參加選手簽名會並與樂天女孩互動小遊戲及合影。

此外，台灣虎航也將於此指定航班中，推出台灣虎航x樂天桃猿的聯名商品大禮包，預購最高可享六折優惠，球迷們可於搭機前至虎禮選進行選購，數量有限售完為止。欲知更多與「亞洲門戶交流賽」相關的訊息，請至活動網頁查看。

眾多球迷引頸期盼的「亞洲門戶交流賽」將於2月11日、12日，再次登場。圖／台灣虎航提供
眾多球迷引頸期盼的「亞洲門戶交流賽」將於2月11日、12日，再次登場。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 疫情 國籍航空

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