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去年石虎路殺31件追平最高紀錄 南投14件首度超過苗栗

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
石虎研究團隊去年底發現，一隻經野放監測滿1年的保育類動物石虎「壽司」，其發報器被人割斷後就下落不明。圖／特有生物保育中心提供
石虎研究團隊去年底發現，一隻經野放監測滿1年的保育類動物石虎「壽司」，其發報器被人割斷後就下落不明。圖／特有生物保育中心提供

特生中心野生動物急救站統計去年處理770隻野生動物救傷事件，小雨燕仍是數量最多的物種。去年石虎路殺31件，平了2019年最高紀錄，其中南投通報路殺14件，首度超過苗栗的11件；彰化4件也是歷年最高，台中、嘉義各1件，嘉義則是首度入榜。

特生中心石虎研究團隊去年底發現，一隻野放監測滿1年的石虎「壽司」，發報器被人割斷後就下落不明，目前仍未尋獲，推測凶多吉少，但失聯個體不列入路殺通報。

石虎研究團隊指出，去年全台石虎路殺31件僅1件存活，是統計12年以來，與2019年並列年度最高路殺紀錄；去年犬殺4件。研究團隊認為，可能與石虎族群擴張有關，由於石虎有地域性，若棲地已有石虎族群就會向外拓展，恐是石虎成年新個體向外移動缺乏經驗才不幸遭路殺。

另外，現勘路殺路段附近就有很多流浪狗，研判石虎也可能是在逃離犬殺過程中，經過道路才不幸遭路殺，民眾對於流浪狗也不應一味餵養，可透過結紮避免族群擴大，減少石虎遭犬殺、路殺。

石虎近年頻傳遭路殺。圖／特有生物保育中心提供
石虎近年頻傳遭路殺。圖／特有生物保育中心提供
農委會特生中心救傷排名，去年石虎的路殺達31件，打平2019年的最高紀錄。圖／特有生物保育中心提供
農委會特生中心救傷排名，去年石虎的路殺達31件，打平2019年的最高紀錄。圖／特有生物保育中心提供
農委會特生中心去年救傷排名，去年石虎的路殺達31件，打平2019年的最高紀錄。圖／特有生物保育中心提供
農委會特生中心去年救傷排名，去年石虎的路殺達31件，打平2019年的最高紀錄。圖／特有生物保育中心提供
農委會特生中心去年救傷排名，去年石虎的路殺達31件，打平2019年的最高紀錄。圖／特有生物保育中心提供
農委會特生中心去年救傷排名，去年石虎的路殺達31件，打平2019年的最高紀錄。圖／特有生物保育中心提供
農委會特生中心去年救傷排名，去年石虎的路殺達31件，打平2019年的最高紀錄。圖／特有生物保育中心提供
農委會特生中心去年救傷排名，去年石虎的路殺達31件，打平2019年的最高紀錄。圖／特有生物保育中心提供

石虎 團隊

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