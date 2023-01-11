聽新聞
test
0:00 / 0:00
去年石虎路殺31件追平最高紀錄 南投14件首度超過苗栗
特生中心野生動物急救站統計去年處理770隻野生動物救傷事件，小雨燕仍是數量最多的物種。去年石虎路殺31件，平了2019年最高紀錄，其中南投通報路殺14件，首度超過苗栗的11件；彰化4件也是歷年最高，台中、嘉義各1件，嘉義則是首度入榜。
特生中心石虎研究團隊去年底發現，一隻野放監測滿1年的石虎「壽司」，發報器被人割斷後就下落不明，目前仍未尋獲，推測凶多吉少，但失聯個體不列入路殺通報。
石虎研究團隊指出，去年全台石虎路殺31件僅1件存活，是統計12年以來，與2019年並列年度最高路殺紀錄；去年犬殺4件。研究團隊認為，可能與石虎族群擴張有關，由於石虎有地域性，若棲地已有石虎族群就會向外拓展，恐是石虎成年新個體向外移動缺乏經驗才不幸遭路殺。
另外，現勘路殺路段附近就有很多流浪狗，研判石虎也可能是在逃離犬殺過程中，經過道路才不幸遭路殺，民眾對於流浪狗也不應一味餵養，可透過結紮避免族群擴大，減少石虎遭犬殺、路殺。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言