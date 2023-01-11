明起28度高溫持續到周六 這天起氣溫溜滑梯陡降
中央氣象局表示，明(12日)、後天(13日)各地水氣減少，多為多雲到晴天氣，東部、東南部地區有局部短暫雨，東北部地區、北部山區及馬祖有零星短暫雨，平均高溫25至28度將一路持續到周六(14日)。周六鋒面靠近，天氣較為不穩定，各地將逐漸出現雨勢。
氣象局指出，明、後天各地水氣減少，多為多雲到晴天氣，可見得到陽光，僅花東地區及宜蘭、北部山區有局部降雨。周六鋒面靠近，天氣較不穩定，各地都有降雨機會，東部地區因迎鋒面降雨，西半部因鋒面接近也有局部短暫雨。
氣象局表示，下周日(15日)鋒面通過、大陸冷氣團南下，北部及宜蘭地區持續有短暫雨，其他地區也有降雨機會，將一路影響到下周三(18日)，但下周一到周三降雨多集中在北部、東半部地區，中南部地區則會逐漸轉乾。
氣象局表示，溫度方面，明天(12日)到周六(14日)各地低溫約18至20度，高溫為25至28度，其中，周四到周六溫度會一天比一天高，局部地區各有機會來到30度。周日(15日)鋒面通過、大陸冷氣團南下，北部及東北部全天偏冷，中南部、花東地區日夜溫差大。下周一(16日)、周二(17日)清晨，北部地區低溫約12度，中南部地區約14至15度，但中南部日夜溫差大，白天陽光露臉可達20至22度。
另外，氣象局也說，今晚到周六東南風偏暖，西半部、馬祖地區，及周五、周六金門地區有起霧機率，提醒民眾留意。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言