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明起28度高溫持續到周六 這天起氣溫溜滑梯陡降

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明起28度高溫持續到周六 這天起氣溫溜滑梯陡降

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明(12日)、後天(13日)各地多為多雲到晴天氣，平均高溫25至28度將一路持續到周六(14日)。本報資料照
明(12日)、後天(13日)各地多為多雲到晴天氣，平均高溫25至28度將一路持續到周六(14日)。本報資料照

中央氣象局表示，明(12日)、後天(13日)各地水氣減少，多為多雲到晴天氣，東部、東南部地區有局部短暫雨，東北部地區、北部山區及馬祖有零星短暫雨，平均高溫25至28度將一路持續到周六(14日)。周六鋒面靠近，天氣較為不穩定，各地將逐漸出現雨勢。

氣象局指出，明、後天各地水氣減少，多為多雲到晴天氣，可見得到陽光，僅花東地區及宜蘭、北部山區有局部降雨。周六鋒面靠近，天氣較不穩定，各地都有降雨機會，東部地區因迎鋒面降雨，西半部因鋒面接近也有局部短暫雨。

氣象局表示，下周日(15日)鋒面通過、大陸冷氣團南下，北部及宜蘭地區持續有短暫雨，其他地區也有降雨機會，將一路影響到下周三(18日)，但下周一到周三降雨多集中在北部、東半部地區，中南部地區則會逐漸轉乾。

氣象局表示，溫度方面，明天(12日)到周六(14日)各地低溫約18至20度，高溫為25至28度，其中，周四到周六溫度會一天比一天高，局部地區各有機會來到30度。周日(15日)鋒面通過、大陸冷氣團南下，北部及東北部全天偏冷，中南部、花東地區日夜溫差大。下周一(16日)、周二(17日)清晨，北部地區低溫約12度，中南部地區約14至15度，但中南部日夜溫差大，白天陽光露臉可達20至22度。

另外，氣象局也說，今晚到周六東南風偏暖，西半部、馬祖地區，及周五、周六金門地區有起霧機率，提醒民眾留意。

氣象局 冷氣團

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