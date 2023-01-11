進補小心禁藥下肚 補品原料「山泉鱸」違規全遭銷毀

春節假期將近，國人圍爐年夜飯不免大魚大肉，為確保民眾食品安全，食藥署與聯合地方衛生局啟動稽查作業。本次抽驗115件水產原料或成品中，台北市一名業者販售的「鱸魚」竟驗出動物禁藥。食藥署表示，相關產品已全數銷毀，並依法祭出12萬元的罰鍰。

本次專案食藥署共計查核76家水產加工食品製造業、抽查146件產品標示及抽驗115件水產原料或成品。其中1家業者未投保產品責任保險、3家業者查獲貯存逾期食品原料、5家業者未設置衛生管理人員、1家業者GHP及HACCP複查不合格及1件水產品原料檢驗不合格。

食藥署北區管理中心科長楊雅珺表示，水產品原料檢驗不合格為登記於台北市的「真食補生技有限公司」，檢驗品項「山泉鱸」檢出禁用的動物用藥「磺胺嘧啶」，經複查後仍檢出0.02ppm殘留，但依法規屬於不得檢出的殘留物，因此全數產品已銷毀。

楊雅珺說明，依源頭管理原則，供應商為設於宜蘭縣的「新永全水產」，地方衛生局已依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，裁處新臺幣12萬元整罰鍰，另因源頭為養殖戶，爰宜蘭縣政府衛生局已移請宜蘭縣農業單位接續辦理。

另，新北市茂喜股份有限公司中和廠、新竹市隆鼎商號香山廠、台南市學甲區養殖水產品產銷班第7班，都在查廠時被發現儲存「過期原料」。楊雅珺表示，檢出的過期原料主要為食品添加物以及調味醬等，三家違規廠商皆被開罰6萬罰鍰。

同時，桃園市富榮食品廠有限公司大園二廠則因作業區窗口沒有紗窗等防治病媒作為、冷凍庫結霜未清除等，違反食品良好衛生規範（GHP）準則，遭開罰6萬；且未進行加工步驟危害分析評估，因違反食品安全管制系統準則（HACCP），食藥署祭出12萬元罰鍰。

本次食藥署與地方衛生局稽查品項中，所不符規定事項，衛生局皆已依法處辦，總計裁處新臺幣66萬元整，相關稽查事項將持續執行。

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