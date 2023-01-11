北曲駐園演出！The One南園 春節「藝」起運轉迎玉兔

下周就進入農曆春節的10天長假，濃濃傳統年味中，今年傳統戲曲格外受青睞，包括高雄「佛光山佛陀紀念館」、新竹「The One南園人文客棧」，不約而同邀請台北曲藝團（以下簡稱「北曲」）駐園演出，從小年夜至年初九「藝」起陪伴民眾迎新年。

北曲團長葉怡均表示，春節是華人的重要節慶，除了圍爐團圓、春聯迎新、多說吉祥話等傳統年俗外，「走春祈福」也是不可少的娛樂活動。

佛光山是高雄的走春熱點，過去每年至少吸引1千萬人次、超過45個國家旅客造訪，佛館今年承襲傳統舉辦叩鐘祈福、三好嘉年華會─花車遊行與盛大的「光照大千祈福活動」外，1/22至1/29（初一至初八）期間，每日在佛陀紀念館大覺堂，安排「2023佛光山迎春納福─時來運轉說唱秀」，節目包括全能古典音樂家張士能搭檔黃建凱演奏多種中西樂器的《佛光嬉春迎新年》；百變模王林明與聲音探險家錢君銜首創全臺雙口技的《穿越極限奇技秀》，兩代仿聲霸主，帶領觀眾「轉乘」各種交通工具，寓意大家在新的一年都能出入平安；《吉祥如意好運道》則有大家耳熟能詳的賀歲組曲與民謠，寓意四季發財好運開。

壓軸的《笑來運轉招財寶》，則由評書女王葉怡均、型男諧星洪子晏與愛笑正太吳胤頡，將以相聲、數來寶方式，表現趣味生肖、數字等吉祥話接龍遊戲與觀眾互動，也將回顧佛光山星雲大師歷年來的吉祥春聯，祝福觀眾來年時來運轉、鴻「兔」大展。以上演出為公益索票形式、索完為止。可洽：07-656-3033轉4002或至佛陀紀念館官網查詢。

此外，座落於新竹山林之間的「The One南園人文客棧」，春節期間則推出「大宅院裡的年味」，結合絕美隱世的院落景觀、臺灣常民飲食形成「經典傳承宴」與「優雅翻轉辦桌」兩套文化盛饌，同時推出每人3880元+10%的「一日行旅方案」，以及每晚22,800元+10%起的「一泊多食旅宿方案」。

The One南園每日限量接待入園的旅客，可享有27公頃的山中園林，透過亭台樓閣間極富儀式感的體驗，與親友歡聚大宅院內獨有的年味。在「文化戲臺」的部分，特邀北曲與崑曲駐園演出，1/20、1/22、1/24、1/26、1/28由脫口秀雙棲演員黃逸豪、曲藝萌丁吳思偉與愛笑型男宋明翰帶來「打燈謎」與「滿漢全席」等段目，藉由滑稽逗笑、引發眾樂，象徵闔家好聚、開心迎春。資訊詳情可洽：02-2652-1777或The One南園官網。 佛陀紀念館是走春美地。圖／北曲提供 佛光山說唱秀由葉怡均(圖左)、張士能擔綱。圖／北曲提供 南園說唱秀由吳思偉(圖左)、宋明翰擔綱。圖／北曲提供 佛光山說唱秀由洪子晏(圖左)、吳胤頡擔綱。圖／北曲提供

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