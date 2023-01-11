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門諾醫院睽違2年病房再飄咖啡香 療癒病患放鬆心情

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮門諾醫院邀請在地咖啡達人手沖咖啡，溫暖安寧病房患者、家屬與醫護的心。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院邀請在地咖啡達人手沖咖啡，溫暖安寧病房患者、家屬與醫護的心。圖／門諾醫院提供

花蓮門諾醫院曾邀請在地咖啡達人手沖咖啡，溫暖安寧病房患者、家屬與醫護的心，前兩年新冠疫情嚴峻只能暫停，趁著近日疫情較為趨緩，醫院重啟病房咖啡時光，讓病患感到療癒也放鬆心情。

「罹癌可以喝咖啡嗎？」這不僅是家屬的擔憂，也是許多患者的疑問。門諾醫院緩和安寧療護中心主任陳翌真表示，除了特殊病症，咖啡的成分對癌症患者並無特別禁忌，只要不過量並錯開用藥時間，還是可以喝咖啡。

陳翌真說，許多患者因治療虛弱無力、甚至吃不下，若讓病患保持生活中的樂趣，回歸正常生活的享受，能有效緩解病患的焦慮、疼痛，也能提升生活品質。

罹患胃癌的林小姐因打點滴不方便走到交誼廳，不過喜愛咖啡的她早被濃濃的咖啡香吸引，於是請先生將咖啡拿到病房中，喝下咖啡的瞬間，病房彷彿成為她專屬的咖啡館，空氣中瀰漫著咖啡香，讓她高興地說「真的太幸福了！」

柴燒咖啡師財哥說，平常都是在咖啡廳裡沖咖啡，第一次走進醫院替患者沖咖啡，希望能將咖啡廳的氛圍帶進醫院，讓患者、家屬與醫護都能感受咖啡的美好，同時也讓緊繃的情緒能夠放鬆。

「看到患者與家屬露出淺淺的微笑與滿足，這個回饋就是此行最大的收穫了」咖啡師Casey說，得知醫院要重啟咖啡時光的消息，義不容辭馬上加入，期盼能將手沖咖啡的溫暖，傳遞給正在努力對抗病魔的每位患者。

門諾醫院感謝在地咖啡業者的支持與響應，期盼咖啡時光不僅能讓患者與家屬品嚐好咖啡，也能成為病房裡的「療癒時光」。

咖啡師期盼能將手沖咖啡的溫暖，傳遞給正在努力對抗病魔的每位患者。圖／門諾醫院提供
咖啡師期盼能將手沖咖啡的溫暖，傳遞給正在努力對抗病魔的每位患者。圖／門諾醫院提供

咖啡廳 患者

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門諾醫院安寧病房咖啡時光重啟 舒緩緊繃心情

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