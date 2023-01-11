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直腸癌末治療新曙光！三總腹腔鏡手術搭「氣球式裝療器」降低復發

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
三軍總醫院放射腫瘤部放射物理科主任羅承翔表示，直腸癌末期患者最憂心腫瘤復發，近期三總引進新技術，在腹腔鏡手術過程中搭配「氣球式裝療器」伸入高風險部位進行照射，讓放射線劑量更平均，減少局部復發率。記者許政榆／攝影
三軍總醫院放射腫瘤部放射物理科主任羅承翔表示，直腸癌末期患者最憂心腫瘤復發，近期三總引進新技術，在腹腔鏡手術過程中搭配「氣球式裝療器」伸入高風險部位進行照射，讓放射線劑量更平均，減少局部復發率。記者許政榆／攝影

根據衛福部108年癌症登記報告，每年共有2萬2457人罹患大腸直腸癌，當中直腸癌占30%，每年約6471人被診斷直腸癌。但直腸癌僅25至30%患者能早期發現，若進展到晚期直腸癌，最怕腫瘤侵犯至其他器官，透過手術難完全切除腫瘤，三軍總醫院近年引進新治療技術，在腹腔鏡手術中加上「氣球式裝療器」，有助於減少局部復發，目前已有10多名患者受惠。

三軍總醫院放射腫瘤部放射物理科主任羅承翔表示，能在0、1期被早期診斷的直腸癌患者，多可用內視鏡手術處理，但中晚期病人可能需要多專科共同處理。依照腫瘤期別，像是2、3期直腸癌患者，於手術前同步化放療，先降低腫瘤體積，增加手術完全切除率，進而減少復發率；若是4期患者，也苦針對腫瘤出血、腸道阻塞等症狀，進行緩和性放射治療，改善患者症狀及生活品質。

羅承翔指出，不少晚期直腸癌患者，因腫瘤侵犯至骨盆腔或其他器官，即使手術前經過化放療，手術仍難完全切除，而有切除組織邊緣不足的狀況，進而造成腫瘤再度復發，導致術後還要追加治療。但後續若轉移至腸胃、胰臟、肝臟等重要器官，難以再用傳統放射線治療來縮小腫瘤，近年國外研究，在手術中加入放射治療，提高患者治療效果。

一名70歲的大專教師，本身是3期直腸癌患者，近半年出現排便習慣改變、血便及裡急後重感，且體重在短短1個月內瘦3公斤，從67降至64公斤，但無明顯腹痛，經過大腸鏡檢查，發現上段直腸腫瘤幾乎完全堵住直腸，透過電腦斷層發現，直腸腫瘤局部破裂，且腫瘤壓迫左側輸尿管，造成腎水腫。雖是晚期患者，但經過術中加入放射治療，後續恢復良好，且經過追蹤後亦無復發，正常回到學校工作。

羅承翔表示，三軍總醫院自2016年引進「微型射源術中放射治療系統」，在腹腔鏡手術過程中，利用「氣球式裝療器」伸入、並局部照射高風險部位，隨著氣球擴大，放射線劑量更均勻分布，可減少局部復發率從21.4％降至14.7％，患者3至5年存活率也有近6成，三總至今已用此方法完成10幾個案例。該項研究已於去年2月於國際期刊《Techniques in Coloproctology》發表。

腫瘤 患者 手術

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