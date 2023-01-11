酷航班機起飛前行動電源閃燃竄濃煙 運安會調查出爐

酷航一架桃園機場飛往新加坡TR993班機昨天晚間7點40分起飛前，於機艙內發生行動電源閃燃，造成機艙內竄出濃煙，2名乘客輕微受傷。國家運輸安全調查委員會調查報告今出爐指出，今天上午10點30分依據所蒐集資料召開事故認定會議，決議此案非屬重大運輸事故，會將所蒐集資料轉予新加坡運輸事故調查局，供該局後續安全參考。

酷航飛往新加坡TR993班機昨晚於場面滑行準備起飛時，發生行動電源閃燃，機上當時載有189名乘客，造成2名乘客手部輕微燙傷及鼻樑輕微撞傷，所幸皆無大礙，事後有6名旅客選擇不搭機，酷航第一時間則為其餘乘客重新安排航班，並提供住宿和膳食。

國家運輸安全調查委員會調查報告今出爐指出，1月10日台北時間19點47分，酷航TR993航班一架空中巴士A320型機表定自桃園國際機場起飛至新加坡樟宜機場，機上載有飛航組員2員，客艙組員4員，乘客187名（包括1名嬰兒），該機於05R跑道頭等待離場時，1名乘客的行動電源冒煙起火，經客艙組員以滅火器撲滅後，航機返回停機坪，1名乘客輕微燙傷。

運安會表示，接獲通報後立即指派先遣小組2員前往桃園機場，訪談受傷乘客、駕駛艙組員及客艙組員，並對駕駛員進行酒測，另登機勘查，並取回該航班座艙語音紀錄器、飛航資料紀錄器及燒毀之行動電源，於1月11日凌晨2點帶回運安會進行下載等工作。

運安會指出，今天上午10點30分依據所蒐集資料召開事故認定會議，依照運輸事故調查法，重大運輸事故之範圍第1條第1項第3款以及國際民航組織ICAO ANNEX 13 附件C之原則，此案非屬重大運輸事故，非運安會調查範圍，會將所蒐集資料轉予新加坡運輸事故調查局，供該局後續安全參考。 新加坡酷航TR993班機於場面滑行準備起飛時，機艙內出現火勢竄出白煙。圖／取自前桃園市議員王浩宇臉書

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