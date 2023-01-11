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春節將至 台北花市除夕起連五天全天營業108小時不打烊

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北花卉公司董事長李明聰。記者徐偉真／攝影
台北花卉公司董事長李明聰。記者徐偉真／攝影

農曆春節將至，民眾買花需求大增。台北花市今天表示，台北花市迎接新年到來，將分兩階段延長營業時間，第一階段從1月7日起延長營業到下午三點，第二階段從1月17日至1月21日除夕中午，連續五天24小時、共108小時不打烊。農糧署長胡忠一說，目前花卉供應量充足，雖價錢比去年稍漲，但隨著產量越來越多，年前一天平均約19萬把，價格也會逐漸下降。

台北花市今天舉辦春節花卉推廣記者會，胡忠一、台北花卉公司董事長李明聰及總經理張堂穆、台北市政府產發局長陳俊安、市場處長陳庭輝等人出席。

胡忠一說，台灣的花卉至今是有史以來種類最多的，去年種植面積達1萬4466公頃，去年產值達新台幣189億元，是生產力最多、最高產值的一年，其中有62.8億元外銷全世界，占33%，台灣花卉在全世界很有名，和荷蘭不相上下，很多國家都和我國購買。

胡忠一說，年前熱銷的花有蝴蝶蘭、長壽花、菊花、鳳梨花、金錢樹、百合、劍蘭等，都是當季最新鮮、最優質、數量最多價格也最親民的花，蝴蝶蘭有小漲，越接近過年提供的數量會愈來愈多，目前一天供應量是平均一天7萬3千把，1月17日後會增加到一天平均可供應19萬把，農糧署去年和台北市政府一起協助花卉公司設立冷鏈相關設備，因此今年的品質會比去年更好，從原本可保持4至5天變成7至8天。

胡忠一說，目前蝴蝶蘭有小漲，現在一些花類有漲價的原因是因為今年過年比較早，有些花的花期在2、3月，現在還沒有這麼多，因此價格會比較高，但去年12月初天氣比較熱，包括百合、劍蘭等會提前上市，所以現在量比較多，但平均來說價格都很親民。

李明聰說，因為工資調漲，預估今年花的價格會比去年漲一些，而量會比去年多，切花是百合漲，盆花則是蝴蝶蘭，因為今年有選舉，蘭花的價錢略漲，菊花則是會跌一點，但不會漲太多，他們會壓制價格，因為今年花卉產量多5至10%，所以估計買氣會增加5至10%。

年節將至，台北花市今天上午已有不少採購花卉的民眾。記者徐偉真／攝影
年節將至，台北花市今天上午已有不少採購花卉的民眾。記者徐偉真／攝影
年節將至，今天上午有不少民眾到台北花市採購花卉。記者徐偉真／攝影
年節將至，今天上午有不少民眾到台北花市採購花卉。記者徐偉真／攝影

胡忠一 蝴蝶 北市

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