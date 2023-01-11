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12:42花東地區規模4.8有感地震 11縣市有感

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局今天中午12點42分發布有感地震報告。圖／氣象局提供
中央氣象局今天中午12點42分發布有感地震報告。圖／氣象局提供

中央氣象局今天中午12點42分左右發布花東地區芮氏規模4.8有感地震，震央位於台東縣政府東北方61.6公里台東縣近海，地震深度28公里。

各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級。

台東 地震 嘉義

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