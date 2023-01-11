勞部今預告修正勞退條例 明年起義務役每月獲1261元退休金

總統日前公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，其中，義務役二兵月薪提高至2萬320元，並銜接勞退制度，將當兵時間算進退休年資，政府將每月提撥6％勞退金。為此，勞動部今預告修正「勞工退休金條例」草案，新增勞退條例第56-4條，增訂民國94年1月1日後出生役男，由國防部及內政部為其提繳6％勞退金，以義務役二等兵為例，每月應為其提繳1261元勞退金，役男也可再額外自提最高6％，並依勞退條例規定，60歲才能向勞保局請領。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，此次修正是配合「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」及「強化全民國防兵力結構調整方案」，視替代役及常備兵為國家服役期間，屬於個人職涯的一部分，將其服役年資與勞工退休金制度銜接，而國防部及內政部所提繳退休金與一般勞工退休金相同享有保證收益、收益分配，同樣也必須在60歲時才能請領。

以常備兵役二等兵為例，2024年1月1日起薪額為1萬130元，專業加給1萬190元，合計為2萬320元，對應勞工退休金月提繳分級表級距月提繳工資為2萬1009元，因此國防部及內政部應以2萬1009元提撥6％的退休金，等於每個二等兵每月可獲1261元的勞退金。

謝倩蒨說，修正草案今天預告後，預告期為14天，這段期間外界都可提出意見，預計農曆年後蒐整意見再送至勞動部法規會討論，最快2月底、3月初可送到行政院審查，再送往立法院，明年元月跟著國防部政策一起上路。

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