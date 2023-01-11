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春節10天連假 新北市各階段交通疏導管制總整理

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
春節10天連假，新北市警局依民眾採買年貨、返鄉、出遊及收假返回工作崗位各階段進行交通疏導與管制，新北警呼籲用路人注意，避開壅塞路段及時段。圖／警方提供
春節10天連假，新北市警局依民眾採買年貨、返鄉、出遊及收假返回工作崗位各階段進行交通疏導與管制，新北警呼籲用路人注意，避開壅塞路段及時段。圖／警方提供

春節10天連假，新北市警局依民眾採買年貨、返鄉、出遊及收假返回工作崗位各階段進行交通疏導與管制，新北警呼籲用路人善加利用高速公路1968 App查詢路況，並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊，以行駛替代道路避開壅塞路段及時段。

新北市交通大隊表示，春節假期前1日自1月19日至除夕當日1月21日及初二1月23日為返鄉車流尖峰時段，針對國道高速公路、快速道路及重要聯外道路周邊加強疏導。連假期間從1月20日至1月29日高速公路零時至5時暫停收費，新北交大提醒駕駛用路人養足精神後多加利用，相關管制措施可參考交通部高速公路局「春節連續假期國道交通疏導措施」https://www.freeway.gov.tw/。

春節前1至2周至除夕當天，將陸續出現年貨採買車潮，新北警方呼籲民眾於賣場停車場滿場無法進入時，勿占據道路等候。新北警已與各大型賣場業者協調實施停車場滿場機制、加強管制，並將針對妨害通行或違規停放車輛加強驅離及取締。

大年初一1月22日至初六1月27日通往新北市知名觀光地區、宗教廟宇、休閒遊憩據點等主要道路將出現大量人流及車潮，預估交通車流量相當大，因受限於地形及聯外道路狹窄，極易造成行車速率減緩或交通壅塞。國道5號石碇及坪林交流道將於初一1月22日至初三1月24日每天上午5至中午12時封閉南向路口，欲前往宜花東地區旅客，建議行駛台9線、台2線或106乙線做為替代道路。

大年初四、五1月25、26日及初七、八1月28、29日將陸續有收假車潮，新北警呼籲用路人善加利用高速公路1968 App查詢路況，並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊，以行駛替代道路避開壅塞路段及時段。

春節10天連假，新北市警局依民眾採買年貨、返鄉、出遊及收假返回工作崗位各階段進行交通疏導與管制，新北警呼籲用路人注意，避開壅塞路段及時段。圖／警方提供
春節10天連假，新北市警局依民眾採買年貨、返鄉、出遊及收假返回工作崗位各階段進行交通疏導與管制，新北警呼籲用路人注意，避開壅塞路段及時段。圖／警方提供
春節10天連假，新北市警局依民眾採買年貨、返鄉、出遊及收假返回工作崗位各階段進行交通疏導與管制，新北警呼籲用路人注意，避開壅塞路段及時段。圖／警方提供
春節10天連假，新北市警局依民眾採買年貨、返鄉、出遊及收假返回工作崗位各階段進行交通疏導與管制，新北警呼籲用路人注意，避開壅塞路段及時段。圖／警方提供
春節10天連假，新北市警局依民眾採買年貨、返鄉、出遊及收假返回工作崗位各階段進行交通疏導與管制，新北警呼籲用路人注意，避開壅塞路段及時段。圖／警方提供
春節10天連假，新北市警局依民眾採買年貨、返鄉、出遊及收假返回工作崗位各階段進行交通疏導與管制，新北警呼籲用路人注意，避開壅塞路段及時段。圖／警方提供

高速公路 春節

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