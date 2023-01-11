環署公布老舊車輛汰舊換新方案 汰舊汽車最高可領1.8萬

環保署今公布老舊車輛汰舊換新減量效益補助及媒合作業辦法，補助汰換車齡10年以上老舊車輛換購電動車或低汙染車輛，提供民眾2種方式換取金額補助或獎勵金，預估有逾1000萬輛汽機車受惠，補助獎勵期間自今年1月1日至明年12月31日。

環保署空保處長蔡孟裕表示，原版本為空汙補助汰換16年以上、溫室氣體補助汰換10年以上老舊車輛，考量民眾恐搞不清楚，決議統一改為10年以上。目前車齡達10年以上的機車有630萬輛、小客車輛約400萬輛、大客車輛約12萬輛。

蔡孟裕指出，本次推動老舊輛汰舊換新，有別於以往單為由政府補助民眾作法，此次，可選擇將汰換後的減量效益售予對象歸屬給環保署或開發單位（如科學園區、產業園區或地方政府），並依空汙、減碳項目及換新車種不同，獲得不同金額補助。

舉例來說，燃油機車淘汰換購電動車，並將減碳或空汙效益歸屬於環保署，每輛可獲得減碳獎勵及空汙補助各1000元，以及回收獎勵300元，總計可領2300元；但歸屬給開發單位，可獲得減碳獎勵1500元、空汙補助2000元、回收獎勵300元，總計可領3800元；另民國96年6月30日前老舊機車報廢，在今年底前還可再加領2000元汰換補助。

汽油小客貨車部分，若將減碳或空汙效益歸屬給開發單位，每輛可獲得減碳獎勵1萬2000元、空汙補助5000元、、回收獎勵1000元，一次可領1萬8000元；客運業者換成電動公車可領取2萬3000元、老舊大客貨車汰換成最新六期柴油車，一次可領19萬1000元。

蔡孟裕表示，自今年1月1日至明年12月31日止，民眾可到「廢車回收一站通」網站辦理申請，並提醒在媒合完成後，依取得計畫期程或以年度核發減量效益給買方（開發單位或地方政府）、減量效益不得轉售、有效期限自核定日起10年有效，另賣方應在車輛汰舊換新完成後2年內，到平台完成媒合作業。

另蔡孟裕提醒，溫室氣體可全區抵換，意即全台汰舊換新皆可選擇由開發單位收購，但空汙抵換需要在同一空品區，若該空品區沒有空汙抵換需求，車主僅能選擇環保署補助。

商品推薦