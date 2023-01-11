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北市兒童寒假防蛀牙 聯醫免費塗氟30日開跑

中央社／ 台北11日電

寒假將至，台北市立聯合醫院今天表示，由於兒童在這段期間更容易接觸甜食，為了做好口腔照護、預防最常見的口腔疾病蛀牙發生，30日起各院區牙科將提供設籍市民免費塗氟。

台北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲今天透過新聞稿表示，蛀牙是兒童罹患率最高的口腔疾病，根據衛福部國健署調查，2到3歲兒童的蛀牙率約31%，到了6歲變成79%，不懂刷牙技巧的兒童罹患率會更高。

她指出，寒暑假期間，兒童容易接觸較多甜食，此時更要做好口腔照護以避免罹患蛀牙，而對學齡兒童施以牙齒表面局部塗氟，是目前評估有效的預防蛀牙方法之一。

李雅玲說明，塗氟可以增加牙齒對酸的抵抗力，並抑制細菌生長和新陳代謝，就像是為牙齒穿上防彈衣，配合正確的刷牙方式、良好口腔衛生及飲食習慣，就能減少蛀牙產生的機會。

李雅玲表示，北市聯醫寒假期間將舉辦6到12歲學齡兒童免費塗氟活動，為了達到最好的效果，兒童應在塗氟前在家裡將牙齒刷乾淨，若有蛀牙則應先治療完畢再塗氟。

台北市立聯合醫院表示，活動時間為1月30日到2月10日，期間每週一到週五的上午9時至11時30分、下午1時30分至4時，在聯醫各院區牙科同步實施。

聯醫指出，此活動限設籍台北市市民，請攜帶健保卡、戶口名簿及牙刷至醫院掛號，不需繳交掛號費。

蛀牙 牙齒

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