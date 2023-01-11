狠打臉北藝 劇團出「限定靠背墊」吳欣岱點出這2字笑死
位於士林的台北表演藝術中心開幕半年多，場館座椅陸續遭爆破損嚴重、還有海綿外露，去年文化局已完成座椅用椅套包覆，但還是有觀眾抱怨坐起來不舒服。台灣基進北市黨部主委吳欣岱今天在臉書貼出一張某劇團賣「北藝限定靠背墊」的照片，酸爆北藝中心。
吳欣岱今天在臉書貼文表示，花67億蓋的北藝中心，椅子到現在還是超爛，說要「靠背」的到底是觀眾，還是台北的市民？一個公家花了人民納稅錢的公共設施，各種出包。負責人賴給流浪貓、賴給法規說難以汰換，一個全國首都這種水準？
「四把椅子劇團」在臉書粉專昨天貼出販售北藝限定靠背墊周邊商品，表示採線上預購現場取貨，甚至還用近日超夯的流水席新娘事件用字稱「好方便a....」。
不過也有黑特劇場臉書粉專分享這款商品預購訊息，稱「竟然有劇團敢在北藝中心賣這種周邊商品，很貼心觀眾沒錯，但這不就擺明著在打臉北藝中心嗎？」
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