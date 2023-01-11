聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵貨物列車ATP讀不到訊號 影響後方9客車延誤
台鐵一輛7523次貨物列車今天上午行經八堵至七堵站時因ATP列車自動防護系統作用，導致部分列車連帶延誤。台鐵局表示，該列車因天候等因素未讀取到地面訊號，導致ATP列車自動防護系統作用壓速，造成後方9列客車連帶延誤，累積延誤102分鐘。
台鐵局表示，7523次貨物列車今天上午9點從七堵站要進七堵貨場時，因天候等因素影響，ATP列車自動防護系統於出發號誌至進站號誌的軌道電路區間讀取不到地面訊號，基於防護作用進行壓速，僅以時速1到2公里行駛，因重新啟動ATP需要時間，連帶影響後方9列客車，累積延誤102分鐘。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言