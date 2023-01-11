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台鐵貨物列車ATP讀不到訊號 影響後方9客車延誤

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵一輛7523次貨物列車今天上午行經八堵至七堵站時因ATP列車自動防護系統作用，導致部分列車連帶延誤。本報資料照
台鐵一輛7523次貨物列車今天上午行經八堵至七堵站時因ATP列車自動防護系統作用，導致部分列車連帶延誤。本報資料照

台鐵一輛7523次貨物列車今天上午行經八堵至七堵站時因ATP列車自動防護系統作用，導致部分列車連帶延誤。台鐵局表示，該列車因天候等因素未讀取到地面訊號，導致ATP列車自動防護系統作用壓速，造成後方9列客車連帶延誤，累積延誤102分鐘。

台鐵局表示，7523次貨物列車今天上午9點從七堵站要進七堵貨場時，因天候等因素影響，ATP列車自動防護系統於出發號誌至進站號誌的軌道電路區間讀取不到地面訊號，基於防護作用進行壓速，僅以時速1到2公里行駛，因重新啟動ATP需要時間，連帶影響後方9列客車，累積延誤102分鐘。

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