鳳小岳任愛心大使助早療孩童 全聯傳愛率先捐出100萬

歲末年終送暖，全聯「愛從1開始」零錢捐活動時隔7年再度與「第一社會福利基金會」攜手合作，邀請鳳小岳化身公益大使，以「愛從1開始．1塊無限大」為早療孩童發聲，除了宣布與第一社福基金會「弱勢早療兒童學習培力計畫」募款活動開跑，更率先捐出100萬元，與愛心大使鳳小岳一同呼籲大眾到全聯捐出零錢、PX Pay點數，或直接參與線上捐款，發揮力量幫助早療幼兒。

全聯表示，當家庭出現發展遲緩子女時，如何幫助孩子克服障礙，同時降低照顧風險與壓力成為最重要的課題，這次透過募款活動，除了協助發緩幼兒在各方面的學習，也將送愛到偏鄉，將結合全聯的行動超市車跟第一的行動玩具車，一起以車來送愛，讓早療服務可以延伸的更廣。

即日起全台全聯福利中心店頭展示海報與宣傳小手冊，並於PX TV播放鳳小岳的愛心公益影片，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，PX Pay點數捐在2022年整年總募得福利點數約5800萬點（相當於580萬元），感受到大家的熱烈響應，希望大家可將這一份愛心持續延續下去，在這次「弱勢早療兒童學習培力計畫」期望透過公益大使鳳小岳的呼籲，邀請民眾在日常消費的同時也能投下手邊零錢或是透過線上信用卡捐款以及手機PX Pay捐出福利點數，與鳳小岳一同支持「愛從1開始．1塊無限大」，讓全聯成為真正的「公益賣場」。而全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也表示，期待透過與第一社福基金會合作讓更多民眾加入關懷弱勢早療兒少的行列，翻轉早療孩童的命運。 鳳小岳擔任愛從1開始公益大使，呼籲民眾捐出手中零錢關懷早療孩童。圖／全聯福利中心提供 全聯率先捐出100萬元支持第一社福「弱勢早療兒童學習培力計畫」，第一社福基金會董事長張培士（左一）、全聯佩樺基金會董事張宜君（右一），全聯行銷部協理劉鴻徵（右二）與公益愛心大使鳳小岳（左二）、攜手呼籲民眾關懷早療孩童。圖／全聯福利中心提供

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