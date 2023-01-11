雲林年貨賣場稽查 甜柿農藥超標 鳳梨酥未標示防腐劑
年關將近，雲林縣消防局對579家賣場及八大場所消防安檢，有55家不合格限期改善，縣長張麗善今天參加消防安檢聯合抽查；衛生局也抽驗42家年貨年菜業者，4家限期改善後合格，抽驗99件食品，有1件甜柿農藥超標，1件鳳梨酥添加防腐劑未標示。
消防局長林文山說，賣場人潮出入眾多，農曆年間吸引民眾採購，春節前針對縣內579家八大行業、賣場、商場抽查，有55家不合格，開立限期改善通知單，要求立即改善，今天到斗南大潤發抽查，消防、灑水設備及逃生等都合格，希望過年期間平安過好年。
衛生局長曾春美說，衛生局去年底抽驗42家年貨及年菜業者，38家合格，4家限期改善後符合規定，另也抽驗99件食品，其中1件甜柿檢出農藥殘留愛殺松0.07ppm（不得檢出），1件素食鳳梨酥檢出防腐劑已二烯酸，外包裝未標示添加防腐劑，產地均非雲林縣，已移請廠商所轄衛生單位處辦。
張麗善說，年關將近，針對縣內年貨大街及餐廳查察，檢測消防設備設施、逃生通道，發生意外時才能緊急逃難，雲林縣55家不合格業者均要求限期改善；張麗善也說，春節期間隨時都可出門購物，「買年貨不囤貨」避免食物過期、壞掉，也鼓勵民眾購買有完整標示食品，購買散裝食品要注意品名、來源及有效期限。
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