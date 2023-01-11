婚嫁流水席火話題 故宮南院搬上展場 呈現台灣意象

「誰是台灣人？」正在故宮南院舉辦的台灣意象展，呈現台灣人在歷史變動中的各種樣貌，展場以「前台、後台」為主題，將歡愉、熱鬧的氣氛，與社會邊緣的一面，雜揉在台灣通俗飲食文化中。展場一隅別出心裁，搬來藍紅白帳篷，將台灣常見的流水席及電子琴花車作成互動裝置，趕上最近網路討論最熱的「流水席新娘」話題

有位北部準新娘在網路上抱怨婆家婚禮想辦流水席，除嫌棄高雄鄉下、辦桌跟路邊攤一樣衛生堪憂，且鄉下人打包食材習慣很丟臉之外，也覺得每桌價格9000元菜色感覺不能吃，最近掀起網友熱議。

正在故宮南院舉辦的台灣意象展也出現流水席樣貌。一按鈕，金光布袋戲、檳榔攤、五光十色的時來運轉招牌乍現，紅色的圓桌上有各式台灣辦桌的常見菜色，是熟悉的廟會慶典場景；另一隅，以何經泰「都市底層」影像作品及空桌、維士比做出對比，呈現被多數人們忽視、卻依舊以自己方式努力生活著的群體。

故宮南院指出，前台光鮮，後台堅持努力，默默等待「時來運轉」降臨。台灣的住民與移民不斷交會、融合，吸納四面八方的文化元素，拼裝出大膽又有衝擊性的表達方式，同時也呈現「變動中的台灣人」面對新事物時的開放性與生命力。

平埔仔、土生仔、熟番、灣生、芋仔蕃薯？這些看似熟悉的名詞與族群歷史，如何耐人尋味？台灣意象展PartⅡ是故宮博物院館際合作的新媒體展，除了延續第一檔透過地圖、繪畫、風物來介紹歷史上的臺灣風土面貌外，更聚焦在歷史上造訪台灣的人與台灣住民，如何互相影響、摩擦、爭執、交融，型塑出一段特殊的「台灣人經驗」。展期到明年8月31日止。 流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影 流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影 流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影 流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影

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