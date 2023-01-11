快訊

抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

流水席事件還沒完？「輔大陳若儀」轟男方詐騙集團 爆討150萬分手費

吳怡農2024選立委呼聲高 派系人士：他未必想再戰王鴻薇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婚嫁流水席火話題 故宮南院搬上展場 呈現台灣意象

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影
流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影

「誰是台灣人？」正在故宮南院舉辦的台灣意象展，呈現台灣人在歷史變動中的各種樣貌，展場以「前台、後台」為主題，將歡愉、熱鬧的氣氛，與社會邊緣的一面，雜揉在台灣通俗飲食文化中。展場一隅別出心裁，搬來藍紅白帳篷，將台灣常見的流水席及電子琴花車作成互動裝置，趕上最近網路討論最熱的「流水席新娘」話題

有位北部準新娘在網路上抱怨婆家婚禮想辦流水席，除嫌棄高雄鄉下、辦桌跟路邊攤一樣衛生堪憂，且鄉下人打包食材習慣很丟臉之外，也覺得每桌價格9000元菜色感覺不能吃，最近掀起網友熱議。

正在故宮南院舉辦的台灣意象展也出現流水席樣貌。一按鈕，金光布袋戲、檳榔攤、五光十色的時來運轉招牌乍現，紅色的圓桌上有各式台灣辦桌的常見菜色，是熟悉的廟會慶典場景；另一隅，以何經泰「都市底層」影像作品及空桌、維士比做出對比，呈現被多數人們忽視、卻依舊以自己方式努力生活著的群體。

故宮南院指出，前台光鮮，後台堅持努力，默默等待「時來運轉」降臨。台灣的住民與移民不斷交會、融合，吸納四面八方的文化元素，拼裝出大膽又有衝擊性的表達方式，同時也呈現「變動中的台灣人」面對新事物時的開放性與生命力。

平埔仔、土生仔、熟番、灣生、芋仔蕃薯？這些看似熟悉的名詞與族群歷史，如何耐人尋味？台灣意象展PartⅡ是故宮博物院館際合作的新媒體展，除了延續第一檔透過地圖、繪畫、風物來介紹歷史上的臺灣風土面貌外，更聚焦在歷史上造訪台灣的人與台灣住民，如何互相影響、摩擦、爭執、交融，型塑出一段特殊的「台灣人經驗」。展期到明年8月31日止。

流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影
流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影
流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影
流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影
流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影
流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影
流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影
流水席場景互動裝置，出現故宮南院展場，呈現台灣意象。記者魯永明／攝影

故宮南院 台灣人 流水席

延伸閱讀

「流水席公主」系金a嗎？里長伯家婚事燒8天遭疑創作文 爆系管理員回應了

LINE對話曝！ 女罵男方加裝住警器就要退婚 原來是新北消防搭流水席熱潮

流水席怎麼申請？局長曝「簡單a」4步驟：美國回來也能輕鬆辦

陳其邁臉書搭流水席話題 PO文「高雄的辦桌，真的好吃a！」

相關新聞

不一樣的台南玩法！安平DIY陶藝體驗：手拉坯和彩繪劍獅

【安平陶坊】創辦人在台南這片土地開業將近二十年，用在地人的口吻述說安平陶藝四百年的歷史，以安平壺與劍獅為主軸讓民眾走入安平的時空隧道，DIY的陶藝體驗讓人印象深刻！

包入整顆大草莓！期間限定「草莓龍鬚糖」一顆15元有找，好吃不甜膩也不黏牙

udn走跳美食／Irene 不知從幾何時開始流行起草莓龍鬚糖，北中南各地都買的到，這次在北港朝天宮旁發現一台華師傅行動餐車，賣的是傳統的龍鬚糖，古早結合創新，我就是為了草莓龍鬚糖而來，一盒六

高CP值無菜單料理！ 台南「小牧壽司」平價日式 680元享7道精緻料理

台南東區【小牧壽司】主打平價又精緻的無菜單料理，每一道料理都能嚐到老闆十幾年料理經驗的精華，用最新鮮的食材、獨特的料理手法，帶給味覺與視覺的滿足！

開箱新開飯店！迎新年必住特色台南飯店 有空中花園、無邊際泳池

台南這幾年可以說是國內旅遊的首選城市，也因為受到遊客的熱愛，在這一兩年不少飯店在台南相繼開張。為來到台南的遊客們提供了一個更舒適的度假環境，無論是有著無邊際泳池的福爾摩沙遊艇酒店、一覽安平港夜景的雅樂軒酒店，還是有著空中花園的禧榕軒，都成為了遊客來台南放鬆的好去處。以下就來盤點今年在台南全新開幕的飯店有哪些！

深掘曾文溪生活紋理　漫步夜光森林地景藝術

曾文溪是流經嘉義與台南的母親河，「2022 Mattauw大地藝術季：曾文溪的一千個名字」，在全長138公里的曾文溪沿線，集結13位策展人、倡議9大子計畫，展出超過60件藝術作品、100場文化探索活動，讓人走進流域的生活紋理。

只有在地人才會吃！9間新化市場美食 一起來當傳統小吃的殺手吧

歡迎來到有美食帝國之稱的台南，在眾美食雲集的地方總是頭腦昏昏不知道要吃什麼嗎？這次ReadyGo要為你隆重鉅獻新化市場美食，即將為你一層一層揭開只有台南在地鄉親才會去吃的傳統美味小吃，喜愛在各種地美食的你絕對不能錯過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。