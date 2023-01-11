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每拔一根都是煎熬…好市多買鴨胸經歷拔毛地獄 網：瞬間沒食慾

聯合新聞網／ 綜合報導
網友剛從好市多買回來的鴨胸肉上仍留有許多鴨毛，尚未剔除乾淨，看起來有點可怕。 圖擷自臉書
網友剛從好市多買回來的鴨胸肉上仍留有許多鴨毛，尚未剔除乾淨，看起來有點可怕。 圖擷自臉書

雞鴨鵝等家禽身上有豐富的羽毛，要剔除乾淨到連皮都能吃，需要花很大的功夫。日前有一名網友發文表示，每次買鴨胸回來都要先經歷一次拔毛地獄，意外掀起網友論戰。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文表示，每次買鴨胸回來都要先經歷一次拔毛地獄，真不知道是找罪受還是吃享受的，從照片中可見到原PO剛從好市多買回來的鴨胸肉上仍留有許多鴨毛，尚未剔除乾淨，看起來有點可怕。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「看了就沒胃口」、「瞬間沒食慾了」、「一律建議不要買」、「鴨胸現在好貴喔，我記得之前買才四五百，上次去看一組要九百多」、「我買過很多次鴨胸，沒拔過毛，但是鴨腿都需要拔毛」、「常常在買，沒看過有毛的餒」、「從來沒拔毛過，直接切格紋醃料就煎了」。

也有不少網友安慰原PO說道「這感覺很好處理呀」、「這是時下流行的沈浸式體驗啊」、「這樣才有苦盡甘來的感覺」、「往好處想一下，至少不會買到是瀝青拔毛的鴨肉」、「川燙一下再拔比較好」、「從來沒遇過，版主好幸運」、「不經一番拔毛趣，哪得鴨胸撲鼻香」。

有同樣經驗的網友看了深表同感「每拔一根都是煎熬」，原PO則回應「不會啦，鴨毛比較粗，每拔一根就像拔粉刺一樣療癒又舒爽，只是一次要拔好多份鴨胸有點厭世」。

另有網友也歪樓，開玩笑地說「好肥，肥到我眼淚一直從嘴角狂流」、「感覺很肥嫩A」、「我養了櫻桃鴨後就沒再買鴨胸了，鴨鴨那麼可愛」。

Costco 好市多

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