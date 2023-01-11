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數位性暴力4法三讀通過 婦團籲制定流程、訓練專業人員

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
數位性暴力相關四法昨三讀通過，婦女救援基金會今聲明表示，數位性暴力被害人終於有保護服務機制，期待有效使被害人免於被威脅、散佈個人性私密影像的恐懼。圖為情境照。本報資料照片
數位性暴力相關四法昨三讀通過，婦女救援基金會今聲明表示，數位性暴力被害人終於有保護服務機制，期待有效使被害人免於被威脅、散佈個人性私密影像的恐懼。圖為情境照。本報資料照片

立法院送上新年大禮物，數位性暴力相關四法昨三讀通過，婦女救援基金會今聲明表示，數位性暴力被害人終於有保護服務機制，期待有效使被害人免於被威脅、散布個人性私密影像的恐懼，對於修法予以肯定，同時呼籲應建立制度相關執行流程，並在司法、警政、社政、學校端進行專業人員訓練。

婦援會指出，數位性暴力相關四法修法終於三讀通過，正式宣示未經同意拍攝、持有性私密影像、威脅恐嚇和散布行為是侵犯個人隱私權、性自主權的犯罪行為。數位性暴力被害人終於正式被納入「性侵害犯罪防治法」、「犯罪被害人權益保障法」適用對象，保障其權益。婦女救援基金會對於立委們不分黨派重視數位性暴力案件、積極推動修法、政府提出相對應法案，雖有部分法條未過，仍給予肯定與讚許。

回顧倡議修法歷程，婦援會說，婦援會從2015年起服務數位性暴力被害人，發現現行法令難以維護被害人司法權益，以及遭社會汙名化、歧視、被害人不敢求助的窘境，2018年婦援會與專家學者草擬提出「侵害個人性私密影像防制條例」專法並積極推動立法。2020年韓國N號房事件發生後，台灣陸續發生網紅小玉運用deepfake將名人換臉獲利、台灣版N號房等事件，立委紛紛提出立專法必要性，催促行政部門亦應提出專法版本。2022年初政府終於先提出刑法「妨害性隱私及不實性影像罪章」增修，並陸續提出「兒少性剝削防制條例」、「性侵害犯罪犯防治法」、「犯罪被害人權益保障法」修法版本。

婦援會進一步說，上述各法修法條文提出後，婦援會實務發現仍有缺漏之處，積極與立委、政府溝通，並與各民團、學者協力進行倡議、提供各種修法版本，2023年1月終於三讀通過，台灣終於有「侵害個人性私密影像」的法律條文，可以解決修法前法令不足的問題和服務被害人遭遇的實務困境，有較健全司法可用和保護服務機制。

修法通過後，有關後續執行，婦援會呼籲，數位性隱私教育應提前到幼兒園兒童及其家長，降低被性誘拐／性誘騙的風險;針對制定聲請及執行刑事保護命令、性私密影像移除下架、如何快速聲請保全證據扣押性影像等執行流程，應進行司法、警政、社政、學校等網絡相關人員專業訓練，政府也應邀請專家學者、服務數位性暴力的民間團體、基層實際執行的網絡人員，討論細則或相關執行辦法，以符合被害人與實務人員實際執行的需求。

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