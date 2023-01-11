聽新聞
test
0:00 / 0:00
派克雞排一塊漲到95元？ 業者喊冤：現在定價是80元
PTT近日流傳一張派克雞排的脆皮雞排一片95元的價目表，引起網友公憤，直呼現在連吃雞排都代表「財富自由」了。不過派克雞排業者出面喊冤，表示門市目前的定價是80元，網友看到的是外送平台的價格。
近日有網友分享派克雞排的價目表，指出一塊雞排的價格已經漲到95元「會不會太扯了」，貼文一出引起網友討論，民眾普遍認為，95元實在太貴了，「還不如吃雞排便當」。
對此，《NOWnews今日新聞》採訪派克雞排創始老闆李先生，他澄清，派克雞排近日並未公布任何漲價資訊，目前全台定價都是80元，並指出95元的售價應該與網路外送平台有關。
《聯合新聞網》實際上外送平台搜尋，派克雞排汐止建成店的脆皮雞排一塊要價105元，脆皮雞塊、魷魚塊皆為95元。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言