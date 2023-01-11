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派克雞排一塊漲到95元？ 業者喊冤：現在定價是80元

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，看到派克雞排竟然漲到95元，感覺太扯了。 圖擷自PTT
有一名網友表示，看到派克雞排竟然漲到95元，感覺太扯了。 圖擷自PTT

PTT近日流傳一張派克雞排的脆皮雞排一片95元的價目表，引起網友公憤，直呼現在連吃雞排都代表「財富自由」了。不過派克雞排業者出面喊冤，表示門市目前的定價是80元，網友看到的是外送平台的價格。

近日有網友分享派克雞排的價目表，指出一塊雞排的價格已經漲到95元「會不會太扯了」，貼文一出引起網友討論，民眾普遍認為，95元實在太貴了，「還不如吃雞排便當」。

對此，《NOWnews今日新聞》採訪派克雞排創始老闆李先生，他澄清，派克雞排近日並未公布任何漲價資訊，目前全台定價都是80元，並指出95元的售價應該與網路外送平台有關。

《聯合新聞網》實際上外送平台搜尋，派克雞排汐止建成店的脆皮雞排一塊要價105元，脆皮雞塊、魷魚塊皆為95元。

雞排 漲價 通膨

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