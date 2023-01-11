境外汙染空品差 全台開出42張罰單逾70萬罰金

受到境外汙染及大環境風場影響，台灣本月7起空氣品質處在不良狀況，這段期間全台最多同時有6縣市達到「紅色警戒」等級，也有半數縣市達到「橘色提醒」等級，環保署表示，這段期間地方共開出42張罰單，累計金額超過70萬元。

根據截至昨日晚間6時的監測，僅剩位處下風處的高屏地區AQI還有達到120的不良等級，但沒有測站的AQI超過150，北部及竹苗地區也轉為良好至普通等級，空汙狀況逐漸緩解。

環保署統計，過去幾天總計執行423家工廠稽查、367處工地或露天燃燒熱點巡查、超過6萬台車輛查核，以及319則防護宣導，並開出至少42張罰單，處分金額累積超過70萬元。

處分項目包含彰化、台中及嘉義縣針對工廠開出5張共60萬元罰單；屏東及桃園針對疏濬及營建工程開出13張；新北市、宜蘭、新竹市、台中及台南等針對民眾露天燃燒行為共開出12張；桃園、台南及嘉義縣針對車輛排氣不合格等狀況開出12張。

環保署表示，從本月5日起就依照空氣品質預報邀集全國各縣市著手進行應變，截至昨日晚間6時，台電所屬、麥寮等電廠降載共約7.2億度，總計硫氧化物減量213公噸、氮氧化物減量190公噸、總懸浮微粒減量7公噸，約等於以燃煤電廠提供新北市（160萬戶）近40多天所需電量所造成的空汙排放量。

地方政府部分，中部有「七縣市聯合稽查」，南部啟動「六縣市飛鷹計畫（無人機）」，巡查3056公頃露天燃燒熱區。

環保署進一步說明，台南市除管制工廠，還禁用吹葉機及要求大型汙染源降載減排，協助下風處的高屏減少汙染負荷；高雄要求轄內鋼鐵、石化業及電廠等大型汙染源降載減排；嘉義市、台北市、屏東縣等縣市也依城市特性，進行車輛攔查、判煙稽查等措施；就連空氣品質良好的宜花東也宣導說明汙染原因及自我防護。

環保署強調，對於境外移入的汙染難以避免及消滅，但可以努力降低本土產生的汙染排放量，讓受汙染影響的時間縮短。

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