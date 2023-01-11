快訊

林智堅論文案秋後算帳？調查官余正煌：黨聯合公司攻我？歡迎來戰

健身教練勒斃女友判無期嫌太重 律師：沒用刀、沒損壞屍體

早晨財經速解讀／平均地權條例三讀通過 金融股曝險大增 台灣房價能鬆動？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外汙染空品差 全台開出42張罰單逾70萬罰金

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到境外汙染及大環境風場影響，台灣本月7起空氣品質處在不良狀況，望向遠處一片灰濛濛。記者侯永全／攝影
受到境外汙染及大環境風場影響，台灣本月7起空氣品質處在不良狀況，望向遠處一片灰濛濛。記者侯永全／攝影

受到境外汙染及大環境風場影響，台灣本月7起空氣品質處在不良狀況，這段期間全台最多同時有6縣市達到「紅色警戒」等級，也有半數縣市達到「橘色提醒」等級，環保署表示，這段期間地方共開出42張罰單，累計金額超過70萬元。

根據截至昨日晚間6時的監測，僅剩位處下風處的高屏地區AQI還有達到120的不良等級，但沒有測站的AQI超過150，北部及竹苗地區也轉為良好至普通等級，空汙狀況逐漸緩解。

環保署統計，過去幾天總計執行423家工廠稽查、367處工地或露天燃燒熱點巡查、超過6萬台車輛查核，以及319則防護宣導，並開出至少42張罰單，處分金額累積超過70萬元。

處分項目包含彰化、台中及嘉義縣針對工廠開出5張共60萬元罰單；屏東及桃園針對疏濬及營建工程開出13張；新北市、宜蘭、新竹市、台中及台南等針對民眾露天燃燒行為共開出12張；桃園、台南及嘉義縣針對車輛排氣不合格等狀況開出12張。

環保署表示，從本月5日起就依照空氣品質預報邀集全國各縣市著手進行應變，截至昨日晚間6時，台電所屬、麥寮等電廠降載共約7.2億度，總計硫氧化物減量213公噸、氮氧化物減量190公噸、總懸浮微粒減量7公噸，約等於以燃煤電廠提供新北市（160萬戶）近40多天所需電量所造成的空汙排放量。

地方政府部分，中部有「七縣市聯合稽查」，南部啟動「六縣市飛鷹計畫（無人機）」，巡查3056公頃露天燃燒熱區。

環保署進一步說明，台南市除管制工廠，還禁用吹葉機及要求大型汙染源降載減排，協助下風處的高屏減少汙染負荷；高雄要求轄內鋼鐵、石化業及電廠等大型汙染源降載減排；嘉義市、台北市、屏東縣等縣市也依城市特性，進行車輛攔查、判煙稽查等措施；就連空氣品質良好的宜花東也宣導說明汙染原因及自我防護。

環保署強調，對於境外移入的汙染難以避免及消滅，但可以努力降低本土產生的汙染排放量，讓受汙染影響的時間縮短。

環保署 台南

延伸閱讀

氣候法三讀 排碳大戶最快明年徵碳費

空品監測範圍擴至海域 環保署擬納空氣汙染防治方案

全台19測站空品亮紅燈 嘉義PM2.5濃度最高

背風擴散條件差 中部以南17測站空氣品質亮紅燈

相關新聞

今起4天各地「暖陽如春」 周末氣溫一夜驟降最低至8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(11日)西半部上午起多雲轉晴，東半部偶有局部...

加熱菸載具納管 免警示圖文挨轟

加熱菸載具又要納管了。歷經五次協商，朝野立委昨針對「菸害防制法」修正草案終於達成共識，包括大專院校全面禁菸、納管加熱菸（...

境外汙染空品差 全台開出42張罰單逾70萬罰金

受到境外汙染及大環境風場影響，台灣本月7起空氣品質處在不良狀況，這段期間全台最多同時有6縣市達到「紅色警戒」等級，也有半...

班機起飛前行動電源閃燃竄濃煙 酷航回應了

酷航一架桃園機場飛往新加坡TR993班機今晚7點40分起飛前，於機艙內發生行動電源閃燃，造成機艙內竄出濃煙，2名乘客輕微...

都會奇譚／當年垃圾穴居迎新房客 精障兄弟逃離死劫至今仍是謎

新北市三重區2016年發生鄭姓婦人將母親遺體和1對弱智兄弟，封死在堆滿垃圾住家再投河自盡的悲劇，震驚社會各界。如今過了6年多，老屋住進新房客，精障兄弟由政府安排就醫安養，當年鄭婦留下諸多疑點，謎團仍無解。

新制救不了警察過勞 三大沉痾卡死正常人生

警察勤休新制元旦上路，每月超勤時數以80小時為上限，遇主管、值宿所、偵辦刑案特殊情況則「開後門」，可以挪移加班時數，以每3個月240小時為限，然而缺乏挪移條件、事後補償機制，針對工時恐無限延長的集會遊行勤務，也無相關規範，缺乏配套。專家指出，規範必須更清楚，並讓警方回歸專業、精簡非專業勤務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。