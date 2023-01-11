今起4天各地「暖陽如春」 周末氣溫一夜驟降最低至8度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(11日)西半部上午起多雲轉晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫漸升，白天舒適、晚偏涼。明至周六(12至14日)大氣逐日增暖，白天微熱，中南部更達30度以上，但下周日(15日)鋒面通過、強冷空氣緊接南下，氣溫將再驟降。
吳德榮指出，今晨華南及南海的鬆散雲層持續移入，降水回波很弱，中部以北及東半部零星飄雨，北海岸降雨較明顯。截至清晨4點53分各地區平地最低氣溫為北部(新北石門區)16.3度、中部(台中清水區)16.3度、南部(台南白河區)17.3度、東部(花蓮壽豐鄉)16.3度。
吳德榮表示，根據最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今季風減弱，華南移入的雲層亦將逐漸減弱、消散，西半部上午起多雲轉晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫漸升，白天舒適、晚偏涼。各地區平地氣溫為北部16至26度、中部16至28度、南部17至29度、東部16至26度。
他指出，根據最新模式模擬顯示，明至周六(12至14日)大氣逐日增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱，周五、周六北台最高溫升至28度、中南部更達30度以上，早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，容易起霧應注意。
他也說，根據最新模式模擬顯示，下周日(15日)鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下周一至三(16至18日)受強冷空氣影響，目前歐洲模式模擬的強度為「強烈大陸冷氣團」(台北氣象站≦12度，平地最低氣溫約可降至8度左右)，美國模式(GFS)雖模擬達「寒流」強度，不過模式的校驗顯示，歐洲模式是優於美國的，參考價值較高。
另外，吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，下周四、五(19、20日)仍受強冷空氣影響，有稍減弱再增強的變化，此為模式的期末，模擬仍在調整，應持續觀察。至於民眾所關心「春節假期」，由於長達10天，期間必有冷、暖變化，仍需觀察。
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