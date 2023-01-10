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官員洩個資13年查逾16萬筆 健保署：農曆年前完成徹查

班機起飛前行動電源閃燃竄濃煙 酷航回應了

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
新加坡酷航TR993班機於場面滑行準備起飛時，機艙內出現火勢竄出白煙。圖／取自前桃園市議員王浩宇臉書
新加坡酷航TR993班機於場面滑行準備起飛時，機艙內出現火勢竄出白煙。圖／取自前桃園市議員王浩宇臉書

酷航一架桃園機場飛往新加坡TR993班機今晚7點40分起飛前，於機艙內發生行動電源閃燃，造成機艙內竄出濃煙，2名乘客輕微受傷。酷航晚間發布聲明表示，該公司正重新安排航班​​，​並​為受影響的乘客提供住宿和膳食。並強調，維護​乘客和機組人員的安全是​首要​之​務，也正對整起事件調查中。

酷航飛往新加坡TR993班機今晚於場面滑行準備起飛時，發生行動電源閃燃，機上當時共載有189名乘客，造成2名乘客手部輕微燙傷及鼻樑輕微撞傷，所幸皆無大礙，事後有6名旅客選擇不搭機，全案現由運安會調查中。

酷航表示，酷航TR993航班於1月10日晚間從台北飛往新加坡，在飛機仍在地面時，​因為​機上乘客的行動電源​過熱​，而​返回登機口，目前情況已得到控制，且在飛機返回登機口後，2名手指被輕度燒燙傷的乘客也得到醫療協助。

酷航指出，​該公司正在重新安排航班​​，​並​為受影響的乘客提供住宿和膳食。另強調，維護​乘客和機組人員的安全是​首要​之​務，正對整起事件調查中。

酷航 航班 新加坡

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