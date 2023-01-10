班機起飛前行動電源閃燃竄濃煙 酷航回應了
酷航一架桃園機場飛往新加坡TR993班機今晚7點40分起飛前，於機艙內發生行動電源閃燃，造成機艙內竄出濃煙，2名乘客輕微受傷。酷航晚間發布聲明表示，該公司正重新安排航班，並為受影響的乘客提供住宿和膳食。並強調，維護乘客和機組人員的安全是首要之務，也正對整起事件調查中。
酷航飛往新加坡TR993班機今晚於場面滑行準備起飛時，發生行動電源閃燃，機上當時共載有189名乘客，造成2名乘客手部輕微燙傷及鼻樑輕微撞傷，所幸皆無大礙，事後有6名旅客選擇不搭機，全案現由運安會調查中。
酷航表示，酷航TR993航班於1月10日晚間從台北飛往新加坡，在飛機仍在地面時，因為機上乘客的行動電源過熱，而返回登機口，目前情況已得到控制，且在飛機返回登機口後，2名手指被輕度燒燙傷的乘客也得到醫療協助。
酷航指出，該公司正在重新安排航班，並為受影響的乘客提供住宿和膳食。另強調，維護乘客和機組人員的安全是首要之務，正對整起事件調查中。
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