連續葡萄糖監測 掌握血糖變化

台灣糖尿病盛行率持續攀升，每10人有1位糖友，若未做好血糖控制，恐提高併發症發生率。糖尿病患除透過藥物、飲食及運動控管，葡萄糖監測更是關鍵，過去傳統血糖監測一日需多次扎手指，造成病患疼痛、難以落實，無法掌握血糖波動全貌，近年「連續葡萄糖監測」成為國際糖尿病管理趨勢，除了觀察糖化血色素（A1C）指標，目標範圍內時間（TIR）數據也必須注意。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，台灣較多第二型糖尿病患者，好發原因多與遺傳有關，也包括肥胖、飲食不當、情緒壓力、懷孕、藥物等。若血糖控制不佳，恐產生中風、視網膜病變、腎病變、心血管疾病、足部病變等併發症，而過去傳統血糖監測，因頻繁扎針導致成效不彰，也難掌握血糖變化全貌。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元說，糖友過去皆透過糖化血色素（A1C）來監測血糖，但僅代表2至3個月內的血糖平均值，單看糖化血色素也不夠，目前連續葡萄糖監測已成國際趨勢，藉由「目標範圍內時間」（TIR）指標，不僅能看到糖化血色素的全貌，還可以監測高血糖及低血糖情形。

王治元表示，TIR數值越高，代表患者葡萄糖控制越穩定，根據臨床實證，TIR每增加10%，A1C約降低0.8%。反之，若TIR減少10%，微量蛋白尿發生率會增加40%、視網膜病變更達64%。

第二型糖尿病友何先生說，過去總憂心運動時發生低血糖，後來改用連續葡萄糖監測裝置，挑戰騎乘自行車50公里，過程中一度血糖偏低，幸好APP即時提醒，馬上停下來吃東西，免於低血糖發生。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤說，透過科技介入，可自動監測14天血糖變化，糖友不必如此辛苦，能享有更好生活品質。

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