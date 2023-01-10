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光看糖化血色素不夠！糖友控糖要注意「目標範圍內時間」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
中華民國糖尿病學會理事長黃建寧（左起）、糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤、中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元今出席糖尿病衛教記者會，分享糖尿病管理中連續葡萄糖監測已是國際趨勢，呼籲糖友除控制糖化血色素，也要注意目標範圍內時間（TIR）。記者許政榆／攝影
中華民國糖尿病學會理事長黃建寧（左起）、糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤、中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元今出席糖尿病衛教記者會，分享糖尿病管理中連續葡萄糖監測已是國際趨勢，呼籲糖友除控制糖化血色素，也要注意目標範圍內時間（TIR）。記者許政榆／攝影

台灣糖尿病盛行率持續攀升，平均每10人就有1位糖友，若平時未做好血糖控制，恐提高併發症發生率，糖尿病患除透過藥物、飲食及運動控管，葡萄糖監測更是關鍵，過去傳統血糖監測一日需多次扎手指，造成病患疼痛、難以落實，也無法掌握血糖波動全貌，近年「連續葡萄糖給測」成為國際糖尿病管理趨勢，除了觀察糖化血色素（A1C）指標，目標範圍內時間（TIR）數據也必須注意。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，台灣較多第二型糖尿病患者，近年有年輕化趨勢，好發原因多與遺傳有關，也包括肥胖、飲食不當、情緒壓力、懷孕、藥物等。若血糖控制不佳，恐產生中風、視網膜病變、腎病變、心血管疾病、神經病變足部病變等併發症，而過去透過傳統血糖監測，因頻繁扎針造成糖友不便及不適，導致成效不彰，且即使多次採血，也難掌握血糖變化全貌，仍可能未發現高、低血糖事件發生。

中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元表示，糖友過去皆透過糖化血色素（HA1C）數值來監測血糖，但這僅代表2至3個月內的血糖平均值，單看糖化血色素也不夠，目前連續葡萄糖監測已成國際趨勢，藉由「目標範圍內時間」（TIR）指標，不僅能看到糖化血色素的全貌，還可以監測高血糖及低血糖情形。

王治元表示，TIR數值越高，代表患者葡萄糖控制越穩定，根據臨床實證，TIR每增加10%，A1c約降低0.8%。反之，若TIR減少10%，微量蛋白尿發生率會增加40%、視網膜病變更達64%。

第二型糖尿病友何先生分享，本身很喜歡騎自行車、跑馬拉松、游泳，過去總憂心運動過程低血糖，影響生命安全，後來改用連續葡萄糖監測裝置，他挑戰騎乘自行車50公里，過程中一度血糖偏低，幸好APP即時提醒，他馬上停下來吃東西，免於低血糖發生。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤說，透過科技介入，可自動監測14天血糖變化，糖友不必如此辛苦，能享有更好生活品質。

糖尿病 馬拉松 患者

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