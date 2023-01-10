黃疸發燒竟是肝癌後期 台商返台精準治療人生變彩色

60多歲洪姓台商因黃疸發燒發現罹肝癌，經轉診至台中榮總，經精準、跨科治療，先接受玻璃釔90體內放射治療縮小腫瘤，再接受肝癌切除手術，病況得以控制。他今天分享心路歷程表示，感謝醫療團隊救治，讓他人生變彩色的，他以自身案例鼓勵其他病友積極治療。

台中榮總副院長李政鴻說明，肝癌高居我國主要癌症死因第2名，部份病患診斷出肝癌時，已是較後期或較為複雜的腫瘤，甚至癌轉移，若缺乏有效治療，平均活3到6個月，台中榮總今分享透過精準、跨科、尖端的玻璃釔90微球治療成功案例，提供病患有更好的生活品質及預後。

洪姓台商長年在越南經商，去年1月因膽管阻塞導致黃疸發燒發現肝腫瘤，緊急回台治療，查出罹肝癌，且肺部有一顆腫瘤，但因生長位置無法切片得知腫瘤良惡，醫師判斷整體病情並不樂觀，僅能接受全身免疫保守療法。

台中榮總一般外科醫師羅少喬說明，台中榮總啟動跨科整合、精準醫療，評估洪姓病患肺轉移無法移植肝臟，加上直接切除腫瘤，恐怕肝臟剩不到1/4，有肝衰竭致死危險 ，因此先接受玻璃釔90放射治療，待肝癌縮小，並確定切肝手術不至於造成肝衰竭後，在去年9月接受肝癌切除手術，順利出院，追蹤至今未發現癌細胞。

台中榮總腹部影像醫學科主任張碧倚說，玻璃釔90微球治療，由病患鼠蹊部股動脈經導管將微球注入肝臟，微球體會滯留在供應肝腫瘤養分的血管裡，針對肝腫瘤2周的放射性照射，透過近距離、高輻射劑量殺死肝腫瘤，有效縮小腫瘤。

張碧倚說明，部分肝癌病患因多顆肝腫瘤或過大顆，不適合手術及電燒，甚至腫瘤轉移至其他部位，使用標靶藥物不盡理想，玻璃釔90微球治療有機會為肝癌「降期」，為不具備手術切除條件的肝癌患者，帶來治療的機會。 醫師張碧倚說明，玻璃釔90微球治療有機會為肝癌「降期」。圖／台中榮總提供 台中榮總一般外科醫師羅少喬。圖／台中榮總提供

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