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儘速下架性剝削影像 衛福部設專責集中處理中心

中央社／ 台北10日電

立法院會今天三讀修正通過性侵害犯罪防治法部分條文，增訂網路平台業者下架性侵害犯罪嫌疑網頁機制。衛福部將建置集中處理中心，可直接提出線上申訴，助被害人通知平台下架。

衛福部保護服務司長張秀鴛告訴中央社記者，過去遭受性影像散播威脅的被害人，陷於無求助管道孤立無援、害怕無法有效要求網路業者下架等困境，衛福部將建置集中處理中心，作為「網際網路的113保護專線」，協助被害人，要求Google、臉書（FaceBook）及私人論壇等網站下架影片。

張秀鴛進一步說明，被害人可直接向處理中心提出線上申訴，社工將儘速收集資料，第一時間透過台灣分公司等聯繫管道，通知網際網路平台業者，透過後台限制瀏覽或移除性影像，同步告知被害人住所地的地方主管機關，若業者未在期限下架，可透過公權力開罰，落實性影像移除下架。

張秀鴛說，擔心由地方四散通報，可能造成網路業者資訊混亂，決定透過中央集中處理中心負責，可提升下架效率，避免浪費不必要的時間，但地方相關部門仍是重要角色，若在性影像下架後，被害人須心理諮商等支持服務，或須社工陪同走司法訴訟，由地方協助安排。

張秀鴛表示，衛福部於二法通過後6個月內將積極跨部會研修相關授權子法與配套措施，完善性影像移除機制，並與網際網路平台業者合作，在技術可行下，儘速限制瀏覽或移除下架性影像，以防治性侵害犯罪、防制兒少遭性剝削、遏止性影像散布。

張秀鴛說，下一步將盡快與各個網路業者台灣分公司或負責人開會討論，參考國外作法，分類處理，以保護被害人作為最大優先考量，訂出符合各類案件類型及公司規模等的「最快」下架時限，讓網路業者有準則可依循。

這次修正「兒童及少年性剝削防制條例」、「性侵害犯罪防治法」，創設性影像移除下架機制，明訂網際網路平台業者有先行限制瀏覽、移除性影像相關網頁，及保留犯罪網頁180天供檢警司法機關調查義務。

網際網路平台業者透過網路內容防護機構、主管機關、警察機關或其他機關知悉有被害人性影像，應先行限制瀏覽或移除被害人性影像有關網頁資料，未先行限制瀏覽或移除，最高處新台幣60萬元罰鍰，並令限期改善，屆期未改善者，可按次處罰，並得限制接取網站。

衛福部 性侵 社工

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