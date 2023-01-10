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氣候法三讀 環團：碳費缺乏費率有效性原則成一大遺珠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立法院今三讀通過「溫室氣體減量及管理法」修法草案，並更名為「氣候變遷因應法」。聯合報系資料照
立法院今三讀通過「溫室氣體減量及管理法」修法草案，並更名為「氣候變遷因應法」。聯合報系資料照

立法院今三讀通過「溫室氣體減量及管理法」修法草案，並更名為「氣候變遷因應法」，但環團指出，碳費仍缺乏實質費率有效性原則，「是本次修法一大遺珠」及未納入氣候公民訴訟條款等，但也肯定部分條文，盼修法通過後加速完成應推進的事項。

環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境正義基金會、綠色和平基金會等環團今發布聯合聲明表示，氣候法今天三讀通過，但仍有未竟之業，將會持續監督。

環團表示，肯定2050淨零排放目標、公正轉型概念放入氣候治理原則及基金用途，同時訂定專款條款、低碳飲食入法，不只增強各級政府對飲食轉型認知，各式未來農委會等單位執行糧食政策的依據；氣候治理上，也願意傾聽民間團體訴求，將部會權責入法，病機主責行政機關明定，避免過往氣候治理個單位互踢皮球狀態。

但環團也指出，氣候治理確定由永續會作為統籌機關令人擔憂；碳定價建構力有未逮，仍缺化石燃料補貼改革、碳費費率原則與碳稅規畫時程，是本次修法中一大遺珠。

環團認為，環保署應盡訂製素碳費子法，並載明如何明年公開碳費基金的預算編列狀況與執行績效報告、如何依台灣減碳進程調升費率已符合淨零路徑，並於今年第一季籌組費率審議會，提出未來碳費徵收規畫。

環團表示，要達到淨零無法僅靠綠色金融，需要完整的綠色財稅政策，但財政部堅拒承擔綠色財政職責，由於全球碳定價趨勢，2030年前碳價水準將突破每噸100美元，碳費將無法乘載此高額碳定價水準，因此要求財政部應旅行能源轉型白皮書的要求，今年提出完整碳稅規畫。

環團指出，本次氣候法修法一大亮點，即為新增調適專章，但修法過程中缺乏調適相關討論，最終協商時匆匆通過調適專章文字，導致並未建立起充分考慮氣候變遷對人權潛在影響，以及利害關係人需求的調適政策規畫框架；另也非常遺憾此次修法未納入氣候公民訴訟條款。

環團表示，氣候法雖通過，但仍會持續推動氣候公民訴訟條款修正，並關注環保署制訂碳費子法、修正「行政院永續會設置要點」、即將於9月發布的「第三期調適行動方案」，以及國發路主責的「2060淨零排放路徑十二項關鍵戰略」。

氣候變遷 環保署

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