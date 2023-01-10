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高病原禽流感H5H1、H5N2齊發 彰化雲林嘉義4場完成撲殺銷毀

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
彰化二林、芳苑傳出禽流感疫情，縣府動物防疫所撲殺土雞及蛋雞，並完成消毒工作。圖／彰化縣府提供
彰化二林、芳苑傳出禽流感疫情，縣府動物防疫所撲殺土雞及蛋雞，並完成消毒工作。圖／彰化縣府提供

農委會防檢局表示，嘉義縣六腳鄉1黑羽土雞場（6785隻）確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），另彰化縣二林鎮1紅羽混養皇金雞場（1萬7626隻）、芳苑鄉1蛋雞場（1萬2071隻）、雲林縣東勢鄉1紅羽混皇金雞場（1萬7326隻）、確診H5N2亞型（b分支）HPAI，合計4場；4禽場業依標準作業程序，完成撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

根據防檢局資料，去年111年10月起到年底禽流感染疫禽場共27場，加上112年開始10天至今，確診及撲殺禽流感禽場案例計7例（陸禽6場、鵝1場），去年秋冬季以來，總共確診撲殺34場。

防檢局說，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)111年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國(10月17日至今日)已有60禽場確診H5N1亞型HPAI(b分支)，日本(10月28日至今日)已有67禽場(含關聯場)確診H5N1亞型HPAI(創該國禽場案例數新高)。

防檢局表示，今明兩日清晨東北季風稍增強及華南雲雨區東移，各地早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者留意禽隻保溫與禽舍防鳥措施，並持續落實各項門禁管制，避免其他動物進出場區，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出消毒等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

防檢局說，若禽場染疫未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

確診 禽流感 疫情

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