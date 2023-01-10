10天春節連假要出勤 勞動部教你試算加班費

農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，勞動部指出，雇主應依勞基法給假並給薪，該等假日如適逢勞工例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇日補假，雇主如徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

勞動部指出，企業如屬周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假出勤模式，欲比照政府機關出勤，形成今年春節期間的10天連假，可透過8周彈性工時實施，將1月7日原定休息日與1月20日原定工作日對調，2月4日原定休息日再與1月27日原定工作日對調。至於1月21日(周六) 農曆除夕與1月22日(周日)大年初一，因適逢原本的休息日及例假，則依法補假，補假日期為1月25日及1月26日。

勞動部表示，雇主屆時如有需要勞工於春節連假期間加班，以月薪3萬6000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元）、出勤8小時為例，其各日出勤及工資給付規定如下：

一、休息日：依勞基法第24條第2項休息日出勤加給之規定計算。

試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元

完全比照政府機關調整出勤者：1月20日、1月21日、1月27日及1月28日

二、國定假日：依勞基法第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

試算：150元×8小時＝1200元

完全比照政府機關調整出勤者：1月23日、1月24日、1月25日及1月26日

三、例假：非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

完全比照政府機關調整出勤者：1月22日及1月29日

勞動部也提醒，由於各事業單位營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於周六及周日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別的期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議發生。雇主如違反規定，勞工可檢具相關事證向當地勞工行政主管機關申訴。 勞動部試算春節出勤工資。圖/勞動部提供

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