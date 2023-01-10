走路下肢突然酸痛要注意！小心可能是「下肢動脈阻塞」

走路下肢突然酸痛，尤其抽菸、三高及腎功能不佳的人更要注意！小心可能是「下肢動脈阻塞」，放任不管到最後可能嚴重到必須截肢。

麻豆新樓醫院表示，56歲李姓高血壓與洗腎患者，最近發現只要走一小段路雙腳會酸痛，休息後症狀緩解。檢查診斷為「下肢動脈阻塞性疾病」合併「血管嚴重鈣化」，在麻豆新樓導管室接受血管攝影與血管整形手術，術後傷口穩定隔天出院，行走距離明顯增加。

醫師柯呈諭表示，一般經皮血管整形手術需導線跟氣球通過狹窄病灶，才能完成氣球擴張術，但患者股動脈嚴重鈣化且狹窄，在導線通過後，氣球無法通過病灶處，這種情況之下，還有兩種選擇：一為傳統外科手術，經血管繞道手術重建血流，但患者擔憂手術風險放棄；另經皮動脈粥狀硬化斑塊切除術，需使用特殊自費材料，額外費用14萬至18萬元，患者經濟狀況無法負擔。

患者在醫師溝通後仍希望藉由導管方式處理，傷口小、恢復快，費用也較可負擔。為增加成功率及達到更好效果，運用遠端穿刺及雙邊連結技術，增加氣球運送支撐力，也運用「穿刺針鈣化崩裂技術」碎裂鈣化斑塊及修飾狀態。併用多種技術氣球最終通過病灶狹窄處，順利完成經皮血管整型術。

「下肢動脈阻塞性疾病」危險因子包括抽菸、三高及腎功能不佳的病人。初期症狀不明顯，或是出現間歇性跛行症狀，就是走路活動下肢會酸痛，休息後改善。隨著狹窄變嚴重，也可能會出現皮膚蒼白、潰瘍、發紺或是傷口不易癒合等狀況，嚴重者甚至需要截肢。

醫師柯呈諭表示，治療方法除藥物也會針對病人狀況建議外科繞道手術，或是經皮導管血管整形手術，重建下肢血流。「穿刺針鈣化崩裂技術」是近兩年國外發表技術，專門針對嚴重鈣化的血管、氣球無法通過或是無法撐開時使用，麻豆新樓已運用這技術治療病人。如有相關風險因子或是症狀，建議早期就診，即早介入治療，保有健康的雙腳。 手術前股動脈血流不良（箭頭指處）。記者周宗禎／翻攝

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