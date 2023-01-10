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才撐4個多月...壹蘋新聞網傳裁員 勞部：輔導依法辦理

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
創辦人潘杰賢去年8月底甫宣布全新創立《壹蘋新聞網》，今卻傳出裁員。本報資料照片
創辦人潘杰賢去年8月底甫宣布全新創立《壹蘋新聞網》，今卻傳出裁員。本報資料照片

「壹蘋新聞網」去年9月甫正式營運，僅撐了4個多月，今卻無預警寄信要求員工走人，預計裁掉50人。勞動部官員說，經向台北市政府勞動局了解，目前尚未收到大量解僱書，勞動部將與北市勞動局保持聯繫，並輔導公司依法辦理。

蘋果日報在2022年8月31日資遣全數員工，並由「壹蘋新聞網」接手，幾乎保留了蘋果所有採訪團隊，未料4個月來持續虧損，現已難以負荷，傳出壹蘋今發出內部信件，告知員工為因應市場需求及國際局勢變化，公司經營團隊不得不針對組織架構及業務性質進行調整，裁減部份人員，並優先輔導適合的同事轉任其他部門。

信件也提到，若員工不願簽署合意終止契約（合意離職），也無意申請調職，離職通知將從今日（10日）最後一刻生效，解雇將依勞基法第11條規定，於1月20日生效。

勞動部官員說，若符合勞基法第11條事由，事業單位可單方面終止勞動契約，但必須依法核發資遣費，若雇主未依規定預告就終止契約，則應另外支付勞工預告期間的工資。此外，若人數達大量解僱，就必須在60天前通報地方政府，未依法通報可罰10萬到50萬，目前初步了解，北市勞動部尚未收到大量解僱計畫書。

至於能否要求員工簽署合意離職書，勞動部官員說，只要不是在欺瞞、脅迫、資訊不明確的狀況下簽署，是員工本人有意願簽署，就不涉及違法，也不能再稱之為資遣。

勞動部 資遣 北市

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