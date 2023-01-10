彰化禽場再爆感染H5N2禽流感 撲殺近3萬隻土雞與蛋雞
彰化縣府動物防疫所今年1月3日接獲二林鎮1場土雞場主動通報場內雞隻有異常死亡，7日經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員共撲殺1萬7626隻土雞；另芳苑鄉1場蛋雞場於1月4日進行案例場周邊採樣監測，8日經家衛所確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，昨天完成撲殺1萬2071隻蛋雞及消毒工作。
彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，近日早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，養禽場及產銷業者須留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實人車門禁管制、人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。
動物防疫所呼籲，平飼飼養者連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）或 籠飼飼養者及白肉雞場連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻），或禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或動物防疫所，以利即時檢除病原。
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