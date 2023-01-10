菸防法將三讀加熱菸載具逃過警示圖文 民團轟國健署裝聾作啞

「菸害防制法」修正草案今於立法院衛環委員會進行第5次黨團協商，召委林為洲表示，協商達成6項共識，全國校園含大專院校皆禁菸、禁菸年齡提高到20歲、禁菸場所抽菸罰則加重、菸品包裝警示圖文不得低於50%、加熱菸可進口但不可宣傳廣告及20歲以下不得購買、禁止電子煙。民團肯定朝野立委致力修法，但針對加熱菸載具包裝並未要求警示圖文，直轟衛福部國健署「裝聾作啞」，替菸商大開後門。

「菸防法」日前在第4次協商卡關，最大爭議是「加熱菸載具」是否納管，立委及衛福部國健署官員意見相左。今協商也一度出現爭議言論，國健署長吳昭軍會中表示，「如果有人要送我（載具），我會帶回去當參考展示、把玩，但我不知道哪個菸商成本那麼高，願意送載具。」林為洲則反駁，「菸商就是會送（載具），將來你就會使用他的耗材，而不是賺機器的錢，像影印機、列印事務機等產品，也都有這情形。」

林為洲會後表示，經過今日朝野協商，共識是將加熱菸納管，算是有達到期待，相較於鄰近的日本，起初沒有納管加熱菸載具，日本機場、廣告看板、走秀場合都看得到加熱菸載具廣告，但台灣修法後，未來不會看到載具品牌廣告。

行政院版本原將載具當作「3C產品」，可不限制年齡購買，還能宣傳、廣告，林為洲表示，但經過朝野協商，共識是必須納管載具，加熱菸載具的品牌也不得透過網路、廣告來進行宣傳或促銷，包括自動販賣機、郵購、網購等途徑都不行，未來載具販售途徑將與一般菸品相同，如便利商店貨架上，貨架上不得有廣告及品牌名稱，消費者告知店員後，由店員拿取販售。該法預計13日前三讀通過完成修法，不用經過表決。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，民團懇求衛福部國健署依照世界衛生組織（WHO）菸草控制框架公約（FCTC）決議，應完成4大修法重點，包括「禁止所有加味菸品」、「菸盒印製85%警示圖文」、「加熱菸載具應依照菸品管理」、「將健康風險評估名稱改為菸品上市前審查」。

針對提高罰則部份，林清麗表示，過去澳門對於禁菸罰緩為1000至5000元澳門幣，但每次僅罰1000元，後來才逐漸提高到1500港幣或1500澳門幣，「罰則往上加，只是做表面工作而已」。

林清麗表示，肯定朝野立委致力修法，但對於協商結果仍有許多遺憾，過去WHO早已警告，「放大警示圖文」最大2個用途，即是提醒吸煙者應戒菸、延後年輕人抽菸機會，也建議應將載具和菸品一同管理，其實只要在第3條條文中增加12字，就可以達到管制效果，但國健署卻不願讓載具「沾陰影」，不要求警示圖文，懷疑國健署「不是沒有專業知識，就是為了幫菸商開後門。」

林清麗表示，我國「菸防法」經過16年未修法，在全世界沒有執行菸品包裝警示圖文85%的134個國家中，台灣排名131名，排倒數第4，現在經過修法，將菸品包裝警示圖文雖增加到50%，但現已有122個國家執行50%菸品包裝警示圖文，台灣經過16年才修法，「只是從倒數第4，變成倒數12名」。

針對爭議最大的加熱菸載具納管，林清麗表示，肯定委員禁止未來載具透過廣告、宣傳方式行銷，但載具包裝不必增加警示圖文，菸商恐設計精美、質感、時尚的載具外型吸引年輕人，對菸商來說，贈送一只數千元的載具，吸引到一位抽菸者，「就是穩賺30年」，批評國健署根本不用心在做菸害防制，「是在裝聾作啞嗎？」

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