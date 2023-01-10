春節送禮揪「柑」心 中華郵政推台中東勢茂谷柑禮盒
春節將近，風味獨特且帶蜂蜜韻味的茂谷柑禮盒為送禮首選，中華郵政公司自2023年1月10日至3月23日與台中東勢青農合作推出「東勢茂谷柑禮盒」，依茂谷柑分級推出兩款禮盒，每盒7台斤，27A等級每盒18至20粒，優惠價新台幣550元；25A等級每盒22至24粒，優惠價450元，每售出一箱即捐款10元予財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院，讓富有「大吉大利」祝福寓意的禮盒，在寒冬中注入社會愛心與暖意，春節送禮更「柑」心。
台中東勢地區日夜溫差大，肥沃的土壤及源自雪山山脈的純淨泉水，得天獨厚的環境產出全台灣最優質的茂谷柑。中華郵政公司協助台中東勢兩家果園青農，設計文創風格包裝禮盒、輔導安全用藥及物流配送服務，小農研發自製益生菌肥料，使用有益微生物菌種，農藥減量，或採自然農法栽植，不催生催熟。收成的茂谷柑鮮甜多汁，具有農產品生產溯源QRCode、農藥檢出合格報告及投保1,200萬元產品責任險，讓消費者買得安心，吃得放心。
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