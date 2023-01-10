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253家網紅餐廳稽查結果出爐 5家不合格遭裁處

中央社／ 台北10日電

歲末年終聚餐多，衛福部食藥署今天公布「網紅人氣餐廳稽查專案」執行結果，總共稽查253家餐廳，其中5家出現不合格情形，分別為殘留農藥、原料產地與實際不符、未投保責任險等。

衛生福利部食品藥物管理署與各地方縣市政府衛生局共同執行「111年度網紅人氣餐廳稽查專案」，於去年9月1日至11月30日期間，針對google評論500則以上業者、「數位時代專刊2021 KOL Taiwan 100大影響力網紅」推薦業者、「2022年米其林指南」公布之摘星餐廳及必比登推介等餐飲業者進行查核。

食藥署今天公布稽查結果，共計查核253家餐飲業者。其中，基隆市的漾漾好食餐廳（漾漾好時）所使用的「香吉士」產品，被檢出殘留農藥與規定不符，台北市政府衛生局依食安法裁處來源廠商「台鮮有限公司」新台幣12萬元整罰鍰。

桃園市Cozzi Market逸．市集-和逸飯店所使用的「青江菜」產品，被檢出殘留農藥與規定不符，雲林縣政府依食安法裁處無法釐清貨源來源的吳姓業者3萬元整罰鍰。

彰化縣對馬涮涮屋（好肉多火鍋）所使用「芹菜」產品，被檢出殘留農藥與規定不符，雲林縣政府依食安法裁處無法釐清貨源的來源廠商「奇蹟農產行」3萬元整罰鍰。

台南市肉丼丼食專賣所使用的豬肉及豬可食部位，原料原產地標示與實際不符，台南市政府衛生局依違反食安法規定，裁處4萬元整罰鍰。

宸展事業股份有限公司（白灣景觀餐廳）未投保產品責任險，澎湖縣政府衛生局依違反食安規定，裁處3萬元罰鍰。

衛生局 餐廳 食安

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