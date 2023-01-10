253家網紅餐廳稽查結果出爐 5家不合格遭裁處
歲末年終聚餐多，衛福部食藥署今天公布「網紅人氣餐廳稽查專案」執行結果，總共稽查253家餐廳，其中5家出現不合格情形，分別為殘留農藥、原料產地與實際不符、未投保責任險等。
衛生福利部食品藥物管理署與各地方縣市政府衛生局共同執行「111年度網紅人氣餐廳稽查專案」，於去年9月1日至11月30日期間，針對google評論500則以上業者、「數位時代專刊2021 KOL Taiwan 100大影響力網紅」推薦業者、「2022年米其林指南」公布之摘星餐廳及必比登推介等餐飲業者進行查核。
食藥署今天公布稽查結果，共計查核253家餐飲業者。其中，基隆市的漾漾好食餐廳（漾漾好時）所使用的「香吉士」產品，被檢出殘留農藥與規定不符，台北市政府衛生局依食安法裁處來源廠商「台鮮有限公司」新台幣12萬元整罰鍰。
桃園市Cozzi Market逸．市集-和逸飯店所使用的「青江菜」產品，被檢出殘留農藥與規定不符，雲林縣政府依食安法裁處無法釐清貨源來源的吳姓業者3萬元整罰鍰。
彰化縣對馬涮涮屋（好肉多火鍋）所使用「芹菜」產品，被檢出殘留農藥與規定不符，雲林縣政府依食安法裁處無法釐清貨源的來源廠商「奇蹟農產行」3萬元整罰鍰。
台南市肉丼丼食專賣所使用的豬肉及豬可食部位，原料原產地標示與實際不符，台南市政府衛生局依違反食安法規定，裁處4萬元整罰鍰。
宸展事業股份有限公司（白灣景觀餐廳）未投保產品責任險，澎湖縣政府衛生局依違反食安規定，裁處3萬元罰鍰。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言