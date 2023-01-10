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中醫大新竹附醫設疝氣中心 達文西單孔手術疼痛指數低

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒（中）今天宣布該院正式成立疝氣中心。記者王淑君／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒（中）今天宣布該院正式成立疝氣中心。記者王淑君／攝影

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒今天宣布成立疝氣中心，包含一般外科和泌尿科，整合跨科室醫護，並引進達文西第四代xi機器手臂，單孔可開雙邊疝氣，傷口小、流血少、恢復快且降低疼痛指數，希望提供民眾更優質的醫療服務。

中醫大新竹附醫一般外科醫師李博彰表示，從小嬰兒到百歲人瑞，不只男性，女性都有可能會罹患疝氣；病患有些因天生腹壁肌肉筋膜較薄弱；有些屬後天高危險群，包含長期擔任粗重工作、長期咳嗽或突然舉重物用力、年長者組織老化等，就有可能增加腹壓引發疝氣。

泌尿科醫師李聖偉提醒，疝氣若未治療，恐造成網膜或腸子卡進去的危險，可能會器官壞死，甚至引起嚴重併發症。

李博彰表示，一名約6個月大小男嬰不斷哭鬧，母親幫他洗澡時發現男嬰右邊腹股溝突起，就醫後診斷為疝氣，經開刀手術，傷口大約1公分，開刀時間約20分鐘，男嬰術後回家。因此，特別提醒父母親，嬰兒會透過哭鬧來傳達不舒服，可以觀察是否雙側股溝有鼓起的狀況，應立即就醫。

疝氣中心主任古君平指出，目前疝氣的治療方式，包含微創3D腹腔鏡復壁疝氣手術，無張力疝氣修補，以及內視鏡疝氣修補，將腹壁缺損的部分找出來，再將人工網膜固定在缺損處。

達文西第四代xi機器手臂也運用在疝氣手術，主要是達文西手術只需單孔傷口可處理兩邊疝氣，不但傷口小、流血少、恢復快，也降低疼痛指數。傳統手術疼痛指數約7至8，微創3D手術疼痛指數約5至6，達文西手術疼痛指數約4至3。

院長陳自諒也宣布，麻醉科成立「術後加速康復（怡樂適）中心」，強化手術中麻醉照護品質，客製化以麻醉深度監測、傷害指數監測和標靶給藥「三合一」，達到穩定維持術中各項生命徵象、快速麻醉恢復及減少術後譫妄、噁心、嘔吐的多方目標。

以腦波頻譜分析的麻醉深度監測（BIS）讓麻醉醫師直接透過腦波變化，快速得知病患麻醉狀態，較傳統上僅由心跳血壓觀察更為直接、迅速、精準，使病患在各項手術中接受適合當下身體狀況的麻醉藥物劑量，可以「睡得剛剛好」；痛覺神經受器的鎮痛傷害指數監測（ANI）搭配精準標靶止痛降低病患疼痛指數。

此外，在術中肌力監測和術後肌力恢復上，引進最適肌張力手術輔助處置（OMT），搭配肌肉鬆弛、恢復監測和速效肌肉鬆弛逆轉劑一同使用，在術中手術部位的肌肉達到理想的放鬆，外科醫師能得到更清楚的手術視野以利手術進行，而術後病患可以快速恢復肌肉力量，減少術後呼吸道相關併發症，使得術後的生活復健更易於進行。

中醫大新竹附醫院長陳自諒（中）今天宣布成立疝氣中心，包含一般外科和泌尿科，整合跨科室醫護，並引進達文西第四代xi機器手臂。記者王淑君／攝影
中醫大新竹附醫院長陳自諒（中）今天宣布成立疝氣中心，包含一般外科和泌尿科，整合跨科室醫護，並引進達文西第四代xi機器手臂。記者王淑君／攝影

手術 指數 達文西

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