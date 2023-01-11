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兔年人團圓 送禮選大研 特惠開跑！ 年節送禮健康首選！大研生醫德國頂級魚油、極品靈芝等禮盒組

文／ 大研生醫提供

歷經三年的健康挑戰，台灣在2023年終於看見曙光，接軌國際迎向開放！這三年台灣保健品市場大幅增溫，顯見民眾對「健康提升」的需求。大研生醫除了以行動力挺醫護與守護全民健康，也觀察消費者所需，開發貼近民眾健康缺口的保健品，嚴選有人體臨床實證的原料、高品質用料，打造出有優異功效的產品陣容。

圖/大研生醫提供
圖/大研生醫提供

健康意識由愛出發，從「照顧自己」到「守護家人」

從消費者的肯定與回饋中，大研生醫發現消費者在挑選保健品時，從「照顧自己」出發，健康意識更擴展到「守護家人」。除了滿足自身需求，更多的回饋是從家中長輩、寶貝以及另一半的使用評價，也是肯定大研生醫堅持打造高品質且安心有效，給最愛家人的保健食品初衷。有鑑於此，希望在團聚的春節，將這份健康心意，藉由精選保健品，讓消費者能送出心意滿點的禮盒，將祝福帶給更多親友。

全方位護健康！「德國頂級魚油」送禮準沒錯

年節送禮每每令人傷透腦筋，看著琳瑯滿目的餅乾糖果，腦海中叮叮噹噹的熱量計算機又自動開始運作。守護健康全方位，「德國頂級魚油」禮盒當伴手禮，絕對是送禮首選！大家最愛的美鳳姐，代言屢創佳績，『你吃的魚油有幾趴％？』傳遍街頭巷尾，送禮超有面子！

新鮮嚴選高濃度、高優質84% Omega-3，補足每日所需，不論是男女老少，「大研生醫德國頂級魚油」禮盒幫您傳遞溫暖心意。

圖/大研生醫提供
圖/大研生醫提供

長輩收禮眉開眼笑 「台灣極品靈芝多醣體」大方又得體

靈芝一直有著延年益壽的吉祥意象，也是長輩最愛的養生保健品，大研生醫「台灣極品靈芝多醣體」禮盒，嚴選台灣在地高品質赤芝，是養生調理極品首選。有別於使用菌絲體的產品，大研生醫採用靈芝子實體萃取，功效成分多醣體高達20%，台美配方聯手，專利Wellmune®酵母β-葡聚醣高達75%，雙效多醣體配方是堅守保護力的關鍵。長輩送禮，當然少不了靈芝禮盒！

「納豆紅麴+Q10」銷售激增爆款！輕熟族群最在意代謝、循環暢通

大研年度保健品熱銷爆款「納豆紅麴+Q10」，相當受到輕熟族群喜愛，除了在飲食上的熱量控制、積極健身運動外，搭配能幫助新陳代謝、循環暢通的輔助營養，遠遠甩開「高高高」健康風險。

過年歡慶氣氛想放縱多吃一些也不怕，「納豆紅麴+Q10」，嚴選日本小林製藥出品的紅麴通暢有感、KANEKA專利輔酵素Q10，以及美國NIH驗證的NATTOKI®納豆激酶提升新陳代謝，三效頂規配方，讓朋友歡聚暢飲、家人團圓圍爐不再有負擔。

大研生醫國際金獎連獲肯定，送禮當然要選台灣NO.1

大研生醫連年獲獎，不但有國內以品質與科學實證為標準的最高評選機構SNQ肯定，更榮獲國際世界評鑑Monde Selection 特級金獎。在銷售業績上更是深受消費者喜愛，德國頂級魚油為momo購物、屈臣氏等各大通路賣場銷售冠軍，回購率高達99.3%。

大研生醫始終秉持著「你健康 我安心」的原則堅持著，以科學實證的精神，期許能帶給消費者更優質與專業的產品。

大研生醫人氣熱銷Top10：https://www.daikenshop.com/page/rank.php
年節禮盒特惠期間：2022/1/3 ~ 2023/1/16

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