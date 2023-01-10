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空品監測範圍擴至海域 環保署擬納空氣汙染防治方案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署與海委會合作「海上空氣品質監測工作」，目前已在淡水、台中及台南等3處海巡隊艦艇裝載空氣品質監測設備。記者胡瑞玲／攝影
環保署與海委會合作「海上空氣品質監測工作」，目前已在淡水、台中及台南等3處海巡隊艦艇裝載空氣品質監測設備。記者胡瑞玲／攝影

環保署2022年與海委會合作進行空氣品質監測工作，將空品監測範圍由陸域延伸至海域，初步3個月監測結果顯示，自2020年起實施的低硫燃油政策已有成效，大幅降低二氧化硫濃度，並發現船舶進出港若減速可降低汙染排放，環保署表示，未來新的一期空氣汙染防制方案，並將船舶限速、岸電規範也將納入。

環保署空品處長蔡孟裕表示，目前在淡水、台中、台南等3處海巡隊艦艇上裝載標準規格的空氣品質監測設備，並從去年10月起監測PM2.5、二氧化硫及二氧化氮等重要空氣汙染物；海上空氣品質可用來評船舶影響，空品模式模擬結果可透過與監測資料比對，印證台灣地區空氣汙染物排放量清冊正確性，進而回饋清冊及模擬成果精進。

依照環保署資料顯示，最新版全國排放清冊（TEDS11.1）船舶NOx和SOx排放量分別為1萬6961公噸及8077公噸，占台灣整體排放為5.8％及12.9％。

蔡孟裕說，我國自2019年陸續推動「國際商港之國際航線船舶限用底硫燃油」、「移動汙染源及固定汙染源燃油成分加嚴」等措施，陸上車輛及海上船舶所使用的燃料中，硫成分由以往的3.5％高硫油，全面限制為0.5％低硫由，政策實施後環境改善影響顯著。

另根據研究顯示，一般船舶的航行速度約20海浬，蔡孟裕表示，根據研究，船舶若能讓平均船速將至12海浬，可降低船舶對陸地的影響，其中進港比出港速度更快，進港減速56％、出港減速43％，可能是急趕至目的地，目前會宣導船舶進出港時減速，後續還會與港口相關單位討論，未來下一期空氣汙染防制方案擬在「港區空品維護區」中納入進出港減速、管制對象及岸電相關規範，以減少空汙排放。

至於多久做一次調查及是否擴大監測範圍，蔡孟裕表示，目前持續鑑測，預計到今年6月告一段落。此次監測西部地區，未來將關注東部及高雄附近海域；台灣北部及東部是關注重點，東部是往來日韓輪船重要航線，台灣北部則有空品境外汙染源的入境，會看這次與海巡署合作情況及東部監測量能做進一步規畫。

海巡署巡防組海域執法科長高龍浩表示，對於海上執勤業務為海域執法、救難、海洋汙染等，這次首度與環保署合作，從15處海巡隊中，由淡水、台中、台南等3隊進行試行。會選擇由100噸的巡航艦艇來裝設監測設備，主要是該艦艇空間較大，機動性、靈活性較高，較符合需求。

高龍浩表示，執行方式包含整合儀器自動化，裝設儀器後24小時開啟監測，儀器會自動蒐集資料，不用由海巡人員操作，因此不會影響監測結果，也不干擾海巡人員執勤作業，會有固定巡邏航線，巡航時間約8小時。

海巡署 環保署 空氣汙染

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