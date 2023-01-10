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明氣溫回升高溫可達25度 周末接力局部上看30度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明東北季風減弱，氣溫逐漸回升，各地高溫上看25度。本報資料照
明東北季風減弱，氣溫逐漸回升，各地高溫上看25度。本報資料照

中央氣象局表示，明天東北季風減弱，氣溫逐漸回升，各地早晚天氣稍涼，高溫上看25度，基隆北海岸及台灣東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為零星短暫雨後多雲。周六(14日)鋒面靠近，高溫持續上升，平均溫度約26、27度，局部更可能達30度。

氣象局指出，明天下半天東北季風減弱，僅基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地高溫上看25度，低溫約17、18度。周四(12日)、周五(13日)迎風面花東地區有局部短暫雨，宜蘭山區也會有零星飄雨。周六(14日)鋒面靠近，全台有局部短暫陣雨，高溫持續上升，平均溫度約26、27度，局部更可能達30度。

氣象局表示，下周日(15日)鋒面通過，加上大陸冷氣團南下，溫度下降，北部、東北部地區雨勢範圍擴大。下周一(16日)、下周二(17日)大陸冷氣團南下，清晨中部以北、宜蘭地區低溫下探13、14度，其他地區約15、16度，北部、東半部地區要留意局部短暫雨。

氣象局也說，周四(12日)到周六(14日)環境暖，西半部、金門及馬祖地區有局部霧影響能見度，周五(13日)東半部、恆春半島地區有長浪發生機率，提醒民眾留意。

氣象局 高溫 冷氣團

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東北季風減弱 明太陽露臉各地高溫上看25度

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