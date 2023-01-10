亞洲首創胚胎師培養計劃 醫盼生殖法規跟進促進生育

衛福部在2021年7月1日擴大實施不孕症試管嬰兒補助方案，但根據內政部人口統計，去年全年人口出生率，2022年前11月僅12.6於萬名虎寶寶出生，年減9.2%。「禾馨宜蘊胚胎實驗室」及「臺灣大學生物科技研究所動物生殖科技實驗室」產學合作，成立亞洲首創「試管嬰兒胚胎師種子培育計畫」，希望將胚胎師的專業更加制度化，讓台灣的生殖醫學更上一層樓。

「臺大生技所動物生殖科技實驗室」的細胞生物學學理及生殖科技技術，與「禾馨宜蘊胚胎實驗室」的產業接軌，培育新世代生殖醫學專長的胚胎師。宜蘊生醫董事長林羣表示，觀察國際生殖醫學人才培養趨勢，目前美國、澳洲、英國皆為研究所的碩士學位才有開設「胚胎實驗室實務相關課程」，但國內除了「臺大生技所動物生殖科技實驗室」外，並無其它大專院校設有此相關學程。

林羣說，胚胎師在生殖醫學領域的特殊性，本計畫是由產業的需求角度出發，透過產學結合雙方優勢，冀成為台灣第一個系統化培育試管嬰兒胚胎師的專業教育訓練學程，也為改善臺灣少子化及孕育健康的下一代奠定穩固的基石。

禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽說，禾馨是目前第一個制度化的胚胎師養成機構，過去的胚胎師仍有些基礎理論不足之處，因此經驗上參差不齊，但生殖醫學是相當新的領域，還是需要有人出來打頭陣，開始建立完整的訓練制度。

「優秀的胚胎師決定人工受孕一半的成功率。」陳菁徽表示，生殖醫學的醫師目前要經過兩年專門的訓練、繳交訓練計劃、病歷發表等等，才能夠獲得認證，但目前對於胚胎師的育成，法規面卻尚未完成修法，若能夠好好落實，人工生殖的成功率其實能夠更加提升。

禾馨宜蘊胚胎實驗室（Nuwa Lab）技術總監暨研發長、博士呂仲浩分享，他過往都是在實驗室中負責研究，寫論文的人，但後來走入胚胎師的專業中，當時遇到一個個案，四十多歲的媽媽想要進行人工受孕，因為家中的弟弟車禍走了，希望能將孩子生回來，但媽媽的卵子始終無法養成胚胎植入。

後來直到第五次，爸爸已經不陪同了，只有女兒陪著媽媽來。呂仲浩與他們協調，如果細胞不能夠在體外生長，試著提早放入母體中，在四個細胞期植入，沒想到最終成功懷孕，並且生下龍鳳胎。後來女兒也因此向呂仲浩表示，未來她也想成為一名胚胎師，這也讓呂仲浩在這條路上走得更有成就感。

「試管嬰兒胚胎師種子培育計畫」由台大生技所教授宋麗英擔任學程主持人，呂仲浩擔任學程召集人。宋麗英開設「進階動物生物技術」及「胚胎顯微操作與應用」二門課程，再加上呂博士召集胚胎實驗室及生殖醫師團隊教授「Nuwa Lab 實際操作訓練」，結合禾馨宜蘊胚胎實驗室(Nuwa Lab)的臨床實務領域資源，成為一套系統訓練試管嬰兒胚胎師養成的學程。

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