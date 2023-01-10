籲新北、基隆勇於承擔 賴品妤：距行政院核定一步之遙
針對「汐東捷運計畫」，立委賴品妤今天指出，國發會已經審議約90天，汐止民眾都在等待結果，她終於在今天接到國發會審議完畢的消息，距離行政院正式核定只剩一步之遙。賴品妤呼籲中央地方同心，務必在農曆年前核定。
賴品妤表示，汐止人已經期盼了捷運超過20年，過程中經歷太多委屈及失望，她上任3年來高頻率追蹤相關部會進度，除協助促成「北北基軌道路網政策溝通平台」，使捷運進度有重大進展外，去年年10月11日施政總質詢中向行政院長蘇貞昌傳達汐止民眾的心聲，交通部13日將延宕多時的綜規報告呈給政院。
賴品妤指出，國發會已經審議了約90天，汐止民眾都在等待結果，所以她近期幾乎每日追蹤進度，終於在今天接到了國發會審議完畢的消息，距離行政院正式核定只剩一步之遙。
依據國發會的說明，汐東捷運與基隆捷運共用「樟樹灣站」至「汐止區公所站」車站及軌道，該路線共需98.47億經費，但新北市政府的相關經費分攤問題未解，故遲遲無法審議完畢。
賴品妤說，由於汐東與基隆捷運進度不一致，但讓進度領先的汐東捷運先核定、先動工已是大家的共識，她要求讓「汐東捷運計畫」先行核定，國發會終於今日將報告呈給政院。
同時，為使汐東捷運能盡速核定並動工，交通部建議新北市府比照替台北市代墊東湖段57.99億費用的方式，代墊「樟樹灣站」至「汐止區公所站」98.47億經費。
賴品妤說，該段路線完全在汐止境內，要蓋汐東捷運，這段軌道與站體必然得興建；意即無論未來基隆捷運的狀況如何，所謂的共線部份已是汐東捷運必然運作的線路，而新北、基隆二政府也應勇於承擔。
賴品妤表示，距離計畫核定只剩最後一哩路，她要求行政院無論如何皆必須兌現其於去年12月21日質詢交通部王國材部長時，部長說出的「擬定經費分攤但書後於農曆年節前核定」的承諾。
賴品妤指出，離農曆年僅剩10天，為了讓計畫順利，在中央部分她將繼續利用各種方式監督行政院兌現承諾，同時也呼籲新北市政府要積極面對、盡快同意經費分攤；汐東捷運沒有任何被拖延的本錢，中央及地方同心回應汐止人的盼望，才是民眾之福。
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