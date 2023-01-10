中醫大新竹附醫：提供疼痛指數低的達文西單孔手術

中醫大新竹附醫院長陳自諒今（10）日宣布，成立疝氣中心，整合跨科室醫護，提供民眾更優質的醫療服務，包含一般外科和泌尿科，從3個月大到百歲疝氣病患，都可以醫治，更引進達文西第四代xi機器手臂，單孔可開雙邊疝氣，不只傷口小，流血少，恢復快，更重要降低疼痛指數。

中醫大新竹附醫主任秘書，同時也是一般外科醫師李博彰表示，疝氣從小嬰兒到百歲，不只男性，女性都有可能會罹患疝氣，有些人可能是天生的，腹壁肌肉筋膜比較薄弱，有些是後天，高危險群包含長期擔任粗重工作、長期咳嗽或突然舉重物用力、年長者組織老化等，就有可能增加腹壓引發疝氣。泌尿科醫師羅敏誠指出，疝氣如果不治療，會造成網膜或腸子卡進去的危險，可能會器官壞死，甚至引起嚴重併發症。

李博彰表示，一名約六個大的小男嬰，不斷哭鬧，母親在洗澡時發現男嬰右邊腹股溝突起，來院看診，經過理學檢查，診斷為疝氣安排開刀，傷口大約1公分，開刀時間約20分鐘，男嬰開完刀就回家。因此，也特別提醒父母親，嬰兒不會表達，會透過哭鬧來傳達不舒服，可以觀察是不是雙側股溝有鼓起的狀況，可以帶來就醫。

中醫大新竹附醫疝氣中心主任，也是一般外科醫師古君平指出，目前疝氣的治療方式，包含微創3D腹腔鏡復壁疝氣手術，無張力疝氣修補，以及內視鏡疝氣修補，將腹壁缺損的部分找出來，再將人工網膜固定在缺損處。達文西第四代xi機器手臂也運用在疝氣手術，主要是達文西手術只需單孔傷口可處理兩邊疝氣，傷口小，流血少，恢復快，降低疼痛指數，傳統手術疼痛指數大約7-8，微創3D手術疼痛指數約5-6，達文西手術疼痛指數約4-3。

陳自諒同步宣布，麻醉科成立「術後加速康復（怡樂適）中心」，強化手術中麻醉照護品質，客製化以麻醉深度監測，傷害指數監測和標靶給藥「三合一」，達到穩定維持術中各項生命徵象、快速麻醉恢復及減少術後譫妄、噁心、嘔吐的多方目標。以腦波頻譜分析的麻醉深度監測（BIS）讓麻醉醫師直接透過腦波變化，快速得知病患麻醉狀態，較傳統上僅由心跳血壓觀察更為直接、迅速、精準，使病患在各項手術中接受適合當下身體狀況的麻醉藥物劑量，可以「睡得剛剛好」；痛覺神經受器的鎮痛傷害指數監測（ANI）搭配精準標靶止痛降低病患疼痛指數。

在術中肌力監測和術後肌力恢復上，引進最適肌張力手術輔助處置（OMT），搭配肌肉鬆弛、恢復監測和速效肌肉鬆弛逆轉劑一同使用，在術中手術部位的肌肉達到理想的放鬆，外科醫師能得到更清楚的手術視野以利手術進行，而術後可以快速恢復肌肉力量，減少術後呼吸道相關併發症，使得術後的生活復健更易於進行，對於達文西手術、腹腔鏡手術、胸腔外科手術、耳鼻喉科相關手術、甲狀腺手術及需要神經肌肉監測相關手術皆有一定的益處。

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