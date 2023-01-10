春節國道湧返鄉旅遊車潮 4長途7短途替代道路更暢通

春節連假將至，高速公路局預期有大量返鄉及旅遊車潮，針對易壅塞路段規劃4條國道長途替代道路、7條國道短途替代道路，其中，國道4號豐原至潭子路段將於1月16日開放通車，春節期間也將規畫為國1及國3台中地區壅塞路段替代道路。

高公局表示，分析歷年連假交通特性資料，針對易壅塞路段規劃4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至臺南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線，及新規劃的國3霧峰至國1台中系統、國3中港系統雙向改道台74線與國4。

高公局說明，國道4號豐原至潭子路段將於1月16日開放通車，春節期間可透過台74線與國道3號霧峰交流道銜接，形成台中地區高、快速公路路網，新增規劃為國1及國3台中地區壅塞路段替代道路，行經台中及南投地區時，可利用該替代路線避開國1、國3台中地區易壅塞路段。

針對短途用路人，高公局建議走省、縣道或地方道路，並規劃7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向。

另外，高公局為疏導春節連假期間北向及宜花東返程交通需求，國1、3、5實施高乘載管制措施，包括1月25日下午1點至晚上6點國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道北向入口匝道；1月24日至29日每天下午3點至晚間8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道。 國6舊正-台中地區雙向替代道路圖。圖／高公局提供

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