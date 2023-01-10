中華郵政推台中東勢茂谷柑禮盒 目標年銷售1千箱
農曆春節將近，中華郵政公司自1月10日至3月23日與台中東勢青農合作推出「東勢茂谷柑禮盒」，依茂谷柑分級推出2款禮盒，每盒7台斤，27A等級每盒18至20粒，優惠價550元；25A等級每盒22至24粒，優惠價450元， 每售出1箱即捐款10元給財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院，今年目標銷售1000箱，在寒冬注入愛心與暖意。
中華郵政公司表示，台中東勢地區日夜溫差大，肥沃的土壤及源自雪山山脈的純淨泉水，得天獨厚的環境產出優質的茂谷柑，該公司協助台中東勢2家果園青農，設計文創風格包裝禮盒、輔導安全用藥及物流配送服務，小農研發自製益生菌肥料，農藥減量或採自然農法栽植， 不催生催熟。
中華郵政公司表示，該公司長期扶植在地小農協助推廣農特產品，藉由多元行銷通路、綿密的配送網絡及優異服務品質，將產品推廣至台灣各角落，2020至2022年平均每年皆賣出1000箱茂谷柑禮盒，今年目標也預計銷售1000箱，民眾可至i郵購選購 (https://www.postmall.com.tw/page.aspx?uid=472)或洽各地郵局窗口訂購。
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